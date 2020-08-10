Substituto? Pepê revela conversa com Everton Cebolinha

Após diversas especulações, Everton Cebolinha enfim deixou o Grêmio. Negociado com o Benfica-POR, o atacante deixou uma lacuna no sistema ofensivo do Tricolor, que será difícil de suprir.No primeiro teste sem o craque, o time de Renato Gaúcho foi muito bem. Diante do Fluminense, o Grêmio venceu por 1 a 0 e Pepê foi o escolhido para substituir Cebola.
Na saída de campo, o atacante revelou que conversou com Everton e mostrou consciência do seu papel dentro do time.
‘A gente conversou um pouco ontem (sábado). Ele (Everton) falou que agora é comigo. Procuro dar o meu melhor aqui para deixar meu nome na história do clube’, declarou.
Agora, Grêmio e Pepê voltam a campo na próxima quarta-feira, quando mede forças contra o Ceará, na Arena Castelão.