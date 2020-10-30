Sub-20 do São Paulo é goleado pelo o Audax em Cotia: 5 a 1

Crédito: São Paulo foi atropelado pelo Audax, em Cotia (Igor Amorim/saopaulofc.net

O time sub-20 do São Paulo foi goleado na tarde desta sexta-feira. Jogando em Cotia, o Tricolor foi derrotado para o Audax, por 5 a 1, na segunda rodada do Campeonato Paulista. Como disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria, o clube do Morumbi tem utilizado o estadual para dar oportunidade a garotos mais jovens e tem atuado com uma equipe mista.

Como jogou na Copa do Brasil, contra o Coritiba, na última quarta, a comissão técnica do sub-20 optou em poupar os jogadores mais experientes e colocar em campo reservas e atletas de categorias inferiores. Nesta sexta, o São Paulo foi dirigido pelo auxiliar Lucas Macorin, já que o treinador Orlando Ribeiro está focado nas competições nacional.

Em campo, o Tricolor saiu perdendo logo no início do primeiro tempo, chegou a empatar com Taylor ainda na etapa inicial, mas depois não conseguiu segurar a equipe de Osasco. O Audax foi para o intervalo vencendo, por 2 a 1, e terminou a partida com a sonora goleada de 5 a 1 - algo raro em Cotia.