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futebol

Sub-20 do São Paulo é goleado pelo o Audax em Cotia: 5 a 1

Tricolor entrou em campo com vários jogadores mais novos, já que prioriza o Brasileirão e a Copa do Brasil, e foi superado pela equipe de Osasco em partida válida pelo Paulistão...
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Publicado em 

30 out 2020 às 17:38

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:38

Crédito: São Paulo foi atropelado pelo Audax, em Cotia (Igor Amorim/saopaulofc.net
O time sub-20 do São Paulo foi goleado na tarde desta sexta-feira. Jogando em Cotia, o Tricolor foi derrotado para o Audax, por 5 a 1, na segunda rodada do Campeonato Paulista. Como disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria, o clube do Morumbi tem utilizado o estadual para dar oportunidade a garotos mais jovens e tem atuado com uma equipe mista.
Como jogou na Copa do Brasil, contra o Coritiba, na última quarta, a comissão técnica do sub-20 optou em poupar os jogadores mais experientes e colocar em campo reservas e atletas de categorias inferiores. Nesta sexta, o São Paulo foi dirigido pelo auxiliar Lucas Macorin, já que o treinador Orlando Ribeiro está focado nas competições nacional.
Em campo, o Tricolor saiu perdendo logo no início do primeiro tempo, chegou a empatar com Taylor ainda na etapa inicial, mas depois não conseguiu segurar a equipe de Osasco. O Audax foi para o intervalo vencendo, por 2 a 1, e terminou a partida com a sonora goleada de 5 a 1 - algo raro em Cotia.
O próximo jogo do São Paulo na categoria sub-20 é domingo, contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. A partida começa às 15h e o Tricolor irá com sua equipe principal. Pelo Paulistão, os garotos de Cotia retornam a campo apenas no próximo fim de semana, quando medem forças com o Juventus, da Mooca.

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