Sporting espera se consolidar na zona de classificação para a Liga Europa

Crédito: OZAN KOSE / AFP

O Sporting irá visitar o Vitória de Guimarães nesta quinta-feira, às 17h15 (horário de Brasília) pela 25ª rodada do Campeonato Português, a partida que será a primeira para os Leões desde a paralisação por conta da pandemia da COVID-19. Distante na briga pelo título e da Liga dos Campeões, a partida é importante para o time alviverde se consolidar na zona de classificação para a Liga Europa.

O Sporting tem feito uma campanha muito inconsistente durante toda a temporada, o que prejudica a equipe na tabela de classificação. É o segundo time que menos empatou, junto com o Porto, mas não consegue as mesmas vitórias que os dois líderes. Com isso, os Leões ou ganham ou perdem seus jogos e se complicam por maiores ambições.

O Vitória de Guimarães, apesar de não estar bem na classificação, possui o 4º melhor ataque e a 4ª melhor defesa do Campeonato Português. Com esses bons números é que o clube espera vencer a tradicional equipe do Alvalade e sonhar em subir na tabela para entrar na zona de classificação para a Liga Europa. Antes da paralisação, os mandantes conseguiram três vitórias consecutivas e esperam manter o bom momento.