Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sporting espera se consolidar na zona de classificação para a Liga Europa

Leões viajam para enfrentar Vitória de Guimarães no retorno do Campeonato Português. Mandantes vem de três vitórias e prometer brigar por vaga na Liga Europa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2020 às 16:05

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 16:05

Crédito: OZAN KOSE / AFP
O Sporting irá visitar o Vitória de Guimarães nesta quinta-feira, às 17h15 (horário de Brasília) pela 25ª rodada do Campeonato Português, a partida que será a primeira para os Leões desde a paralisação por conta da pandemia da COVID-19. Distante na briga pelo título e da Liga dos Campeões, a partida é importante para o time alviverde se consolidar na zona de classificação para a Liga Europa.
O Sporting tem feito uma campanha muito inconsistente durante toda a temporada, o que prejudica a equipe na tabela de classificação. É o segundo time que menos empatou, junto com o Porto, mas não consegue as mesmas vitórias que os dois líderes. Com isso, os Leões ou ganham ou perdem seus jogos e se complicam por maiores ambições.
O Vitória de Guimarães, apesar de não estar bem na classificação, possui o 4º melhor ataque e a 4ª melhor defesa do Campeonato Português. Com esses bons números é que o clube espera vencer a tradicional equipe do Alvalade e sonhar em subir na tabela para entrar na zona de classificação para a Liga Europa. Antes da paralisação, os mandantes conseguiram três vitórias consecutivas e esperam manter o bom momento.
O duelo não será fácil para o Sporting, que ocupa o 4º lugar e está com 42 pontos. Isso porque o Vitória está em 6º lugar com 37 pontos na tabela. O confronto promete muita emoção e equilíbrio na busca por uma vaga em competições europeias na próxima temporada. No primeiro turno, os Leões venceram por 3 a 1, mas o momento é diferente.E MAIS:Benfica busca recomeço no Português para brigar por título com PortoLa Liga planeja show para televisão na volta do futebolBorussia Dortmund deve mudar treinador na próxima temporadaChelsea busca a contratação de Aubameyang, do ArsenalGiroud diz que ficou no Chelsea porque era o que Deus queria E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados