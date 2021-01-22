Sorteio das oitavas da Copa do Rei define Barcelona x Rayo Vallecano; veja todos os confrontos

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sorteou nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Rei. Após passar no sufoco na última fase, o Barcelona vai enfrentar o Rayo Vallecano, equipe da segunda divisão.O destaque principal das oitavas fica pelo confronto entre os tradicionais Sevilla e Valencia. Outro duelo entre clubes da elite espanhola será Real Sociedad x Betis. Algoz do Real Madrid na última fase, o Alcoyano, da terceira divisão, terá pela frente o Athletic Bilbao.
As partidas serão realizadas na próxima semana, entre os dias 26 e 28 de março. Todos os duelos são em jogo único e irão à prorrogação em caso de empate no tempo normal.
CONFIRA OS CONFRONTOS:
- Alcoyano x Athletic Bilbao
- Navalcarnero x Granada
- Girona x Villarreal
- Rayo Vallecano x FC Barcelona
- Almería x Osasuna
- Valladolid x Levante
- Sevilla x Valencia
- Betis x Real Sociedad