Sorteio das oitavas da Copa do Rei define Barcelona x Rayo Vallecano; veja todos os confrontos

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sorteou nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Rei. Após passar no sufoco na última fase, o Barcelona vai enfrentar o Rayo Vallecano, equipe da segunda divisão.O destaque principal das oitavas fica pelo confronto entre os tradicionais Sevilla e Valencia. Outro duelo entre clubes da elite espanhola será Real Sociedad x Betis. Algoz do Real Madrid na última fase, o Alcoyano, da terceira divisão, terá pela frente o Athletic Bilbao.