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Sorteio das oitavas da Copa do Rei define Barcelona x Rayo Vallecano; veja todos os confrontos

Após sofrer diante de equipe da terceira divisão, Barça enfrentará time da Segundona...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 10:00
Crédito: Barcelona passou pelo Cornella na última fase (Divulgação/Barcelona
A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sorteou nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Rei. Após passar no sufoco na última fase, o Barcelona vai enfrentar o Rayo Vallecano, equipe da segunda divisão.O destaque principal das oitavas fica pelo confronto entre os tradicionais Sevilla e Valencia. Outro duelo entre clubes da elite espanhola será Real Sociedad x Betis. Algoz do Real Madrid na última fase, o Alcoyano, da terceira divisão, terá pela frente o Athletic Bilbao.
As partidas serão realizadas na próxima semana, entre os dias 26 e 28 de março. Todos os duelos são em jogo único e irão à prorrogação em caso de empate no tempo normal.
CONFIRA OS CONFRONTOS:
- Alcoyano x Athletic Bilbao
- Navalcarnero x Granada
- Girona x Villarreal
- Rayo Vallecano x FC Barcelona
- Almería x Osasuna
- Valladolid x Levante
- Sevilla x Valencia
- Betis x Real Sociedad

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