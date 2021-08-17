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futebol

Só falta assinar: Botafogo encaminha renovação de Juninho, do sub-20

Meia tem detalhes contratuais acertados e acerto 'só' precisa ser colocado no papel; jogador é destaque do time de base e treinou com equipe principal antes do Brasileirão...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:40
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo deu um importante passo para manter um dos destaques das categorias de base por mais tempo no clube. O Alvinegro chegou a conclusão sobre detalhes contatuais e tem tudo bem encaminhado para renovar o contrato de Juninho, um dos principais atletas do time sub-20 na temporada. "Apenas" a assinatura separa o final feliz.
+ Com confronto direto, saiba o que o Botafogo precisa para terminar a rodada do Brasileirão no G4
O atual vínculo do meio-campista com o Glorioso acaba em dezembro. O clube vem tratando da questão de renovação há alguns meses. O jogador gostou da valorização proposta pelo Botafogo e deu sinal verde para a assinatura.
Durante este período, o Fluminense chegou a monitorar a situação de Juninho. Recentemente, o Santos fez uma proposta para o jogador, que recusou por conta da conexão que criou com o clube de General Severiano.O novo contrato tem tudo para ser assinado em breve. Os detalhes mais complicados do negócio já foram solucionados entre o Botafogo e os agentes do jogador. O novo vínculo deve ser válido por três temporadas.
Juninho é o principal garçom da equipe sub-20 na temporada, com sete assistências. Ele treinou com o time profissional do Botafogo nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, antes da viagem da equipe comandada por Enderson Moreira para enfrentar o Guarani, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão.

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