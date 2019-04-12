Home
Sertanejo xinga Neymar após craque postar foto com namorada do cantor

Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, publicou um vídeo em sua rede social xingando o jogador com um palavrão. Logo depois ele apagou a postagem