Serra sonha com meia Bernardo, ex-Vasco, para disputar o Capixabão

Bernardo teve passagem marcante pelo Vasco Crédito: Vasco/Divulgação

Atual campeão capixaba e com vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o time do Serra terá calendário cheio em 2019. E a diretoria Cobra-Coral sonha alto na montagem do elenco para o ano que vem. A "bola da vez" é o meia Bernardo, ex-Vasco da Gama.

Atualmente Bernardo está no Al-Khaleej, da 2ª divisão da Arábia Saudita Crédito: Reprodução/Instagram

Atualmente no Al-Khaleej, da 2ª divisão da Arábia Saudita, o jogador interessa à equipe do Espírito Santo. De acordo com o gerente de futebol serrano, Léo Casula, já houve uma primeira sondagem sobre a situação de Bernardo. Mesmo admitindo que pode ser remota a chance do atleta atuar com a camisa tricolor, uma proposta deve ser formalizada nos próximos dias.

"Na verdade, houve uma sondagem, mas não iniciamos uma negociação. Tenho uma boa relação com ele, e ele está fora do país, com contrato encerrando. A possibilidade é bem remota porque ele tem proposta da Tailândia e de outros lugares. Mas também vamos fazer uma proposta", disse Léo, que completou:

"A chance é pequena, conforme eu disse, mas é um nome que me agrada. Ele é um jogador que tem nome no futebol nacional, e ainda joga em alto nível."