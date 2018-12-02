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Serra sonha com meia Bernardo, ex-Vasco, para disputar o Capixabão

O jogador de 28 anos está disputando a segunda divisão da Arábia Saudita, mas pode pintar no futebol capixaba

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 21:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 21:49
Bernardo teve passagem marcante pelo Vasco Crédito: Vasco/Divulgação
Atual campeão capixaba e com vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o time do Serra terá calendário cheio em 2019. E a diretoria Cobra-Coral sonha alto na montagem do elenco para o ano que vem. A "bola da vez" é o meia Bernardo, ex-Vasco da Gama.
Atualmente Bernardo está no Al-Khaleej, da 2ª divisão da Arábia Saudita Crédito: Reprodução/Instagram
Atualmente no Al-Khaleej, da 2ª divisão da Arábia Saudita, o jogador interessa à equipe do Espírito Santo. De acordo com o gerente de futebol serrano, Léo Casula, já houve uma primeira sondagem sobre a situação de Bernardo. Mesmo admitindo que pode ser remota a chance do atleta atuar com a camisa tricolor, uma proposta deve ser formalizada nos próximos dias.
"Na verdade, houve uma sondagem, mas não iniciamos uma negociação. Tenho uma boa relação com ele, e ele está fora do país, com contrato encerrando. A possibilidade é bem remota porque ele tem proposta da Tailândia e de outros lugares. Mas também vamos fazer uma proposta", disse Léo, que completou:
"A chance é pequena, conforme eu disse, mas é um nome que me agrada. Ele é um jogador que tem nome no futebol nacional, e ainda joga em alto nível." 
Com 28 anos, Bernardo é paulista de Sorocaba e foi revelado pelo Cruzeiro. Após passagem marcante pelo Vasco, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2011 (artilheiro da temporada com 18 gols), o atleta ainda passou por Santos, Palmeiras, Ceará, Coritiba, Botafogo-SP e Ipatinga, antes de ir para o futebol árabe.

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