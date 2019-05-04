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Futebol

Serra estreia com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro

Tricolor Serrano perdeu para o Brasiliense por 1 a 0
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

04 mai 2019 às 20:55

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 20:55

Não deu para o Serra. Em sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Serrano foi derrotado pelo Brasiliense por 1 a 0, no estádio Serejão, na tarde deste sábado (04). O atacante Michel Platini marcou o gol solitário que garantiu a vitória do time do Distrito Federal.   
O Serra não resistiu ao Brasiliense e perdeu por 1 a 0 em sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Brasiliense/Divulgação
No primeiro tempo, o Serra não se intimidou mesmo diante de um Brasiliense recheado de velhos conhecidos do futebol brasileiro como o zagueiro pentacampeão Lúcio, o meia Morais e os atacantes Jobson e Maikon Leite, o Tricolor foi pra cima e chegou a colocar uma bola na trave aos 25 minutos. Peu cobrou falta de canhota, a bola quicou no gramado e acertou a trave direita. No rebote, Madison não conseguiu finalizar. 
 
Na segunda etapa, o cenário não mudou mas o Jacaré jogou um balde de água fria no ímpeto do Serra. Aos 9 minutos, Michel Platini subiu mais que a marcação e mandou de cabeça para o fundo da redes e garantiu o triunfo do time de Brasília. 
 
O Serra volta a campo pela competição no próximo sábado (11), quando recebe o Ituano-SP às 17h no Robertão.
 

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