Serra estreia com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro

Não deu para o Serra. Em sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Serrano foi derrotado pelo Brasiliense por 1 a 0, no estádio Serejão, na tarde deste sábado (04). O atacante Michel Platini marcou o gol solitário que garantiu a vitória do time do Distrito Federal.

O Serra não resistiu ao Brasiliense e perdeu por 1 a 0 em sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Brasiliense/Divulgação

No primeiro tempo, o Serra não se intimidou mesmo diante de um Brasiliense recheado de velhos conhecidos do futebol brasileiro como o zagueiro pentacampeão Lúcio, o meia Morais e os atacantes Jobson e Maikon Leite, o Tricolor foi pra cima e chegou a colocar uma bola na trave aos 25 minutos. Peu cobrou falta de canhota, a bola quicou no gramado e acertou a trave direita. No rebote, Madison não conseguiu finalizar.





Na segunda etapa, o cenário não mudou mas o Jacaré jogou um balde de água fria no ímpeto do Serra. Aos 9 minutos, Michel Platini subiu mais que a marcação e mandou de cabeça para o fundo da redes e garantiu o triunfo do time de Brasília.





O Serra volta a campo pela competição no próximo sábado (11), quando recebe o Ituano-SP às 17h no Robertão.