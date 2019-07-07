Polêmica

Série D: Federação vai fazer reunião com a CBF em defesa do Vitória

Em nota oficial, a FES demonstrou apoio ao Alvianil, que foi eliminado da Série D em jogo com pênalti polêmico diante do Ituano

Publicado em 7 de julho de 2019 às 23:26 - Atualizado há 6 anos

A eliminação do Vitória da Série D ainda está dando o que falar. No último sábado (06), o Alvianil perdeu por 2 a 1 para o Ituano, na volta das oitavas de final, em um jogo com pênalti polêmico. Por conta disso, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) anunciou que, nesta segunda-feira (08), vai fazer uma reunião com a diretoria da CBF e o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, para tratar dos fatos ocorridos na partida, em Itu.

Lance entre Ituano e Vitória, pela Série D Crédito: Miguel Schincariol/ Ituano FC

Em nota oficial, a FES relatou que colocou à disposição do Vitória advogados que prestam serviço no Rio de Janeiro para a entidade, caso o clube queira ingressar com qualquer ação junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJD).

"A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) vem a público externar a sua total e irrestrita solidariedade ao seu filiado Vitória Futebol Clube, e também, sua indignação referente à falha do árbitro que definiu, a favor do Ituano Futebol Clube, a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D", disse a nota.

A FES, ainda através da nota, citou o árbitro Diego Pombo, responsável pela marcação do pênalti polêmico. "Na partida de volta que ocorreu ontem (sábado), o árbitro baiano Diego Pombo Lopez, em 2019, atuou em apenas uma partida no Campeonato Brasileiro Série A, uma partida no Campeonato Brasileiro Série B, uma na Copa do Brasil e quatro na Copa do Nordeste, sendo que há um mês não atua em competições oficiais pela CBF."

Relembre o lance

No segundo tempo da partida de volta das oitavas de final, quando o placar marcava 1 a 1, o árbitro Diego Pombo anotou um pênalti contra o Vitória.

LAnce do pênalti que eliminou o Vitória na Série D Crédito: Reprodução

No lance, o lateral Cássio estava fora da área quando a bola bateu no seu braço direito. Apesar dos protestos dos jogadores alvianis, o Pombo manteve a sua decisão. E, na cobrança, o jogador Claudinho fez o segundo gol do time paulista, que assegurou a classificação para as quartas de final.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta