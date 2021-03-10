Sergio Ramos e Hazard voltam a treinar com o grupo do Real Madrid

Sergio Ramos e Hazard voltaram a trabalhar com o grupo e devem ser opções para o técnico Zidane para o confronto contra a Atalanta pela Champions League na próxima terça-feira. Ambos os atletas estavam ausentes por um longo período, mas faziam um trabalho intenso individualmente com o objetivo de estarem aptos fisicamente.É possível que o zagueiro espanhol ganhe alguns minutos de jogo diante do Elche, neste sábado, pela La Liga. O defensor operou o menisco do joelho esquerdo no último dia seis de fevereiro e pode voltar aos gramados após cinco semanas da cirurgia, enquanto o tempo previsto de ausência era de cerca de seis semanas.