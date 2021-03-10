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futebol

Sergio Ramos e Hazard voltam a treinar com o grupo do Real Madrid

Jogadores estavam tratando lesão desde o último mês de fevereiro e podem ser relacionados para duelo contra o Elche pela La Liga neste sábado...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 10:09

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 10:09
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Sergio Ramos e Hazard voltaram a trabalhar com o grupo e devem ser opções para o técnico Zidane para o confronto contra a Atalanta pela Champions League na próxima terça-feira. Ambos os atletas estavam ausentes por um longo período, mas faziam um trabalho intenso individualmente com o objetivo de estarem aptos fisicamente.É possível que o zagueiro espanhol ganhe alguns minutos de jogo diante do Elche, neste sábado, pela La Liga. O defensor operou o menisco do joelho esquerdo no último dia seis de fevereiro e pode voltar aos gramados após cinco semanas da cirurgia, enquanto o tempo previsto de ausência era de cerca de seis semanas.
> Veja a tabela da La Liga
Já o atacante belga contraiu uma lesão muscular no último dia três de fevereiro e o tempo longe dos gramados foi maior do que o previsto inicialmente. Existe a expectativa de que o camisa sete também possa ser relacionado para o duelo do Campeonato Espanhol neste final de semana, mas com menos chances de entrar em campo.

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