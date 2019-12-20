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Futebol Capixaba

Sem dinheiro, Linhares pode não disputar a Copa SP de Futebol Júnior

Presidente do clube afirma que não tem recursos para a viagem rumo à São Paulo e conta com o apoio dos poderes público e privado para conseguir disputar a competição nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 22:08

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 22:08

Linhares pode não disputar a Copa SP Crédito: Rafael Chaves/Serra FC
A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 está há duas semanas de começar. A competição que é considerada a maior vitrine para os atletas com até 20 anos, terá como um dos representantes capixabas o Linhares. Porém, sem recursos, a equipe vive a incerteza de sua participação.
A Coruja Azul garantiu a vaga para a competição em 2020 após a boa campanha no Capixabão da categoria sub-20, chegando até a final e ficando com vice-campeonato. Porém, o presidente do clube, Adauto Menegussi, relata que existe a chance da equipe não ir, por conta da falta de investimento.
- Infelizmente, existe sim a possibilidade de não irmos para a competição. Mas eu tenho fé que vamos conseguir. São cerca de 23 mil em despesas, muito complicado para nós. Estamos esperando que esse investimento venha do setor publico ou privado. É o nosso estado, estamos representando o Espírito Santo.
Adauto Menegussi, presidente do Linhares Crédito: José Renato Campos
O presidente do Linhares, em entrevista ao ESTV no dia 7 de dezembro, explicou a necessidade do clube em fazer parcerias para iniciar a competição, que começa no dia 2 de janeiro. Nesta quinta, dia 19, Adauto confirma que ainda não conseguiu os recursos necessários.
- Ainda não conseguimos o patrocínio que precisamos para custear a viagem. Fica mais ou menos 23 mil reais, 18 mil o ônibus que é necessário e ficará lá por volta de 10, 11 dias. É uma oportunidade e tanta para esses jovens atletas, mas muito complicado para nós - finaliza.
Copa SP
O Linhares tem estreia marcada na competição no dia 03 de janeiro, às 17h45 (de Brasília), quando encara o Mirassol, no estádio Manoel Francisco Ferreira, o Bálsamo.

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