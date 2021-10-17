São Paulo tem retrospecto mediano em clássicos nesta temporada; veja

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo enfrenta um retrospecto mediano em clássicos nesta temporada. Apesar de ter perdido apenas dois jogos contra os rivais em 11 partidas, o Tricolor venceu apenas três e empatou outras seis oportunidades. O rival que o São Paulo mais enfrentou na temporada foi o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, Brasileiro e Libertadores. Só contra o Verdão foram seis jogos, com três empates, duas vitórias e uma derrota. O Tricolor foi campeão paulista em cima do Alviverde, mas foi eliminado nas quartas da Libertadores.

Diante do Santos, foram três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota. O Tricolor bateu o Peixe no Paulista por 4 a 0, perdeu no primeiro turno do Brasileiro por 2 a 0 e empatou no segundo turno por 1 a 1.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já contra o Corinthians, adversário desta segunda-feira, o São Paulo ainda não perdeu nesse ano. Duas partidas foram disputadas, com dois empates, 2 a 2 no Campeonato Paulista e 0 a 0 no Campeonato Brasileiro. Ambos os jogos foram disputados na Neo Química Arena.

VEJA TODOS OS CLÁSSICOS DO SÃO PAULO NA TEMPORADACampeonato PaulistaFase de Grupos – São Paulo 4 x 0 SantosFase de Grupos – Palmeiras 0 x 1 São PauloFase de Grupos – Corinthians 2 x 2 São PauloFinal – Ida – Palmeiras 0 x 0 São PauloFinal – Volta – São Paulo 2 x 0 Palmeiras

Campeonato Brasileiro5ª Rodada – Santos 2 x 0 São Paulo 8ª Rodada – Corinthians 0 x 0 São Paulo14ª Rodada – São Paulo 0 x 0 Palmeiras24ª Rodada - São Paulo 1 x 1 Santos