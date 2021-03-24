São Paulo anuncia Camilla Prando como nova gerente de relações internacionais

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Após encerrar a carreira como jogadora, ela se formou em Relações Internacionais com foco na América Latina, na Universidade de Estocolmo, na Suécia. Pouco depois, foi para a Bélgica para trabalhar em uma consultoria, a Double Pass, que mantinha uma parceria com o Almeria, da Espanha.- É um desafio muito grande, porque enxergo como uma quebra de paradigma com o acréscimo do momento em que estavam vivendo, com a pandemia. Mas vou trabalhar muito para levar o nome do São Paulo ao máximo de países que eu puder e para estreitar relações com o mercado exterior. É um sonho voltar ao Brasil e uma honra assumir esse cargo em um dos maiores clubes do mundo - afirmou a gerente ao site oficial do Tricolor.