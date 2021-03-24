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São Paulo anuncia Camilla Prando como nova gerente de relações internacionais

A profissional é formada em Relações Internacionais pela Universidade de Estocolmo e chega no Morumbi para buscar parcerias, intercâmbios e estreitamento de relações
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Publicado em 24 de Março de 2021 às 09:43

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 09:43
Crédito: Reprodução/Twitter
O São Paulo tem uma nova gerente de relações internacionais. Camilla Prado foi anunciada pelo clube e terá a missão de buscar parcerias, intercâmbios e estreitamento de relações com entidades do futebol e mercados de outros países.
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Nascida em Bragança Paulista, interior de São Paulo, Camilla se mudou para a Suécia com nove anos. No país europeu inciou sua carreira no futebol, primeiramente como atleta, no Hammarby e posteriormente no AIK (SUE).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Após encerrar a carreira como jogadora, ela se formou em Relações Internacionais com foco na América Latina, na Universidade de Estocolmo, na Suécia. Pouco depois, foi para a Bélgica para trabalhar em uma consultoria, a Double Pass, que mantinha uma parceria com o Almeria, da Espanha.- É um desafio muito grande, porque enxergo como uma quebra de paradigma com o acréscimo do momento em que estavam vivendo, com a pandemia. Mas vou trabalhar muito para levar o nome do São Paulo ao máximo de países que eu puder e para estreitar relações com o mercado exterior. É um sonho voltar ao Brasil e uma honra assumir esse cargo em um dos maiores clubes do mundo - afirmou a gerente ao site oficial do Tricolor.

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