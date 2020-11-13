Santos x Internacional: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

As duas equipes tiveram uma semana conturbada. Enquanto o Peixe teve dez casos de Covid-19 no elenco (além de integrantes da Comissão Técnica, análise de desempenho e dos departamentos de futebol, médico, fisiologia, segurança e rouparia), o Inter perdeu o seu então treinador, Eduardo Coudet, para o Celta de Vigo (ESP). Abel Braga foi anunciado para o comando do Inter em sequência e fará a sua estreia nesta edição do Brasileiro contra o Peixe - o técnico já dirigiu o Colorado nesta quarta-feira (11), na derrota dos gaúchos por 1 a 0 para o América-MG, no Beira Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data: 14 de novembro de 2020, às 16h30 (horário de Brasília)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)Árbitro de vídeo: Gilberto Rodrigues de Castro Júnior (DF) Onde ver: Globo (SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, PA, MG), TNT (menos pra SP) e Premiere.