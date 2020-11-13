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futebol

Santos x Internacional: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Adversários neste sábado (14), as duas equipes somam 12 jogadores contaminados pelo novo coronavírus e que serão desfalques neste duelo...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 18:49
Crédito: Divulgação/Santos FC
Santos e Internacional se enfrentam neste sábado (14), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
As duas equipes tiveram uma semana conturbada. Enquanto o Peixe teve dez casos de Covid-19 no elenco (além de integrantes da Comissão Técnica, análise de desempenho e dos departamentos de futebol, médico, fisiologia, segurança e rouparia), o Inter perdeu o seu então treinador, Eduardo Coudet, para o Celta de Vigo (ESP). Abel Braga foi anunciado para o comando do Inter em sequência e fará a sua estreia nesta edição do Brasileiro contra o Peixe - o técnico já dirigiu o Colorado nesta quarta-feira (11), na derrota dos gaúchos por 1 a 0 para o América-MG, no Beira Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data: 14 de novembro de 2020, às 16h30 (horário de Brasília)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF)Árbitro de vídeo: Gilberto Rodrigues de Castro Júnior (DF) Onde ver: Globo (SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, PA, MG), TNT (menos pra SP) e Premiere.
SANTOS
John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan (Wagner Leonaro); Vinicius Balieiro, Ivonei e Lucas Lourenço (Felipe Jonatan); Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Arthur Gomes). Técnico: Cuca.
Desfalques: João Paulo, Madson, Lucas Veríssimo, Alex Nascimento, Alison, Diego Pituca, Jobson, Sandry e Jean Mota (Covid-19); Vladimir (recuperação de cirurgia no dedo mínimo do pé direito e Covid-19); Carlos Sánchez (ruptura ligamentar do joelho); Soteldo (entregue à seleção venezuelana); Raniel (trombose na perna); Renyer (transição após reconstrução ligamentar do joelho).
Pendurados: Soteldo, Jobson, Madson, João Paulo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Arthur Gomes, Diego Pituca e Alison. ​INTERNACIONAL
Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uenderl; Rodrigo Lindoso, Edenílson e D'Alessandro (Maurício); Marcos Guilherme (Peglow), Abel Hernández e Thiago Galhardo. Técnico: Abel Braga.
Desfalques: Patrick (edema no coxa e Covid-19); Nonato (Covid-19), Heitor (suspenso); Rodrigo Moledo (retiramento).
Pendurados: Marcelo Lomba; Rodrigo Moledo, Musto, Rodrigo Lindoso, Matheus Jussa, Boschilla e Nonato.

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