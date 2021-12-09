Santos x Cuiabá: veja as prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Santos e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (9), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com objetivos diferentes, o Peixe não tem risco de rebaixamento e luta por uma vaga na Taça Libertadores, enquanto a equipe do Mato Grosso tenta a permanência na Série A.Para o duelo, o Santos terá vários desfalques: Felipe Jonatan, Raniel e Marcos Leonardo. Tirando o primeiro, lesionado, os atacantes estão suspensos e não podem atuar. Léo Baptistão deve ganhar uma vaga na frente.De última hora, o zagueiro Kaiky virou problema. Ele sentiu um desconforto muscular durante treino no CT Rei Pelé e, por conta disso, não ficará à disposição do técnico Fábio Carille.Já na equipe visitante, o técnico Jorginho terá reforços. João Lucas e Clayson cumpriram suspensão diante do Fortaleza e voltam a ficar à disposição do treinador. Já o volante Auremir, que se recuperou de entorse no joelho, deve ficar no banco de reservas.