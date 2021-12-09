Santos x Cuiabá: veja as prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Santos e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (9), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com objetivos diferentes, o Peixe não tem risco de rebaixamento e luta por uma vaga na Taça Libertadores, enquanto a equipe do Mato Grosso tenta a permanência na Série A.Para o duelo, o Santos terá vários desfalques: Felipe Jonatan, Raniel e Marcos Leonardo. Tirando o primeiro, lesionado, os atacantes estão suspensos e não podem atuar. Léo Baptistão deve ganhar uma vaga na frente.De última hora, o zagueiro Kaiky virou problema. Ele sentiu um desconforto muscular durante treino no CT Rei Pelé e, por conta disso, não ficará à disposição do técnico Fábio Carille.Já na equipe visitante, o técnico Jorginho terá reforços. João Lucas e Clayson cumpriram suspensão diante do Fortaleza e voltam a ficar à disposição do treinador. Já o volante Auremir, que se recuperou de entorse no joelho, deve ficar no banco de reservas.
A equipe do Cuiabá soma 46 pontos e tem três de vantagem para o primeiro fora da zona do rebaixamento. Para evitar a queda, um empate na Vila basta.FICHA TÉCNICASANTOS X CUIABÁ
Data e hora: 09 de dezembro de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Como e onde assistir: Première e tempo real do LANCE!
SANTOS: João Paulo; Robson, Luiz Felipe e Camacho; Marcos Guilherme, Sandry, Vinicius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho, Ângelo e Léo Baptistão. Técnico: Fábio Carille
CUIABÁ: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê, Max (Felipe Marques) e Rafael Gava; Clayson (Jonathan Cafú) e Elton. Técnico: Jorginho