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futebol

Santos pode repetir escalação do jogo contra o San Lorenzo nesta terça

Técnico testou os mesmos 11 do jogo da terça da semana passada, mas com mudanças nas funções de Pará e Felipe Jonatan. Vinícius Balieiro ainda pode ser uma opção...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 21:36

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 21:36
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O Santos deve estrear na fase de grupos da Copa Libertadores nesta terça-feira, diante do Barcelona (EQU), com a mesma equipe que iniciou a partida da última terça-feira, diante do San Lorenzo, pela terceira fase da competição.Na tarde desta terça-feira, o técnico Ariel Holan comandou o último treino antes do confronto e manteve os 11 jogadores que começaram o empate em 2 a 2 na última terça, mas testou uma mudança no posicionamento dos jogadores. Diante do San Lorenzo, o Peixe teve Madson na lateral direita e Pará na esquerda. Com isso, Felipe Jonatan atuou no meio-campo.
Nesta segunda, o treinador utilizou Pará no meio-campo e Felipe Jonatan na esquerda. Não está descartada, no entanto, uma alteração no meio, com a entrada de Vinícius Balieiro, que jogou apenas 45 minutos diante da Inter de Limeira neste domingo, pelo Paulistão.O Santos deve estrear na Copa Libertadores com João Paulo, Madson (Pará), Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Pará (Vinícius Balieiro) e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Soteldo.
A partida entre Santos e Barcelona acontece nesta terça-feira, às 19h15min, na Vila Belmiro.

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