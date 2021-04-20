Santos pode repetir escalação do jogo contra o San Lorenzo nesta terça

O Santos deve estrear na fase de grupos da Copa Libertadores nesta terça-feira, diante do Barcelona (EQU), com a mesma equipe que iniciou a partida da última terça-feira, diante do San Lorenzo, pela terceira fase da competição.Na tarde desta terça-feira, o técnico Ariel Holan comandou o último treino antes do confronto e manteve os 11 jogadores que começaram o empate em 2 a 2 na última terça, mas testou uma mudança no posicionamento dos jogadores. Diante do San Lorenzo, o Peixe teve Madson na lateral direita e Pará na esquerda. Com isso, Felipe Jonatan atuou no meio-campo.