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futebol

Santos faz força-tarefa para Holan poder estrear no clássico

Treinador precisa aparecer no BID desta sexta-feira para poder ficar no banco no sábado...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 19:07
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O Santos corre contra o tempo para conseguir a liberação para Ariel Holan estrear no comando da equipe já neste sábado, no clássico contra o São Paulo. O treinador ainda não está regularizado junto com a CBF e seu registro precisa aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) até esta sexta-feira.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaNesta quinta, o clube conseguiu resolver a situação do treinador junto à Polícia Federal, relacionado a visto para trabalhar no Brasil. O foco agora é a CBF e o jurídico santista está confiante que nome seja publicado no BID antes do clássico. O término de contrato de Cuca também ainda não apareceu no Boletim.
Por ser um novo treinador e estrangeiro, existe uma maior burocracia para regularização de Holan. O rival de sábado, Hernán Crespo, foi apresentado dia 17 e teve o nome publicado no BID dia 26, nove dias depois. O Santos corre para conseguir "bidar" Holan apenas quatro dias depois da apresentação.Com ou sem Holan no banco de reservas, o Santos visita o São Paulo neste sábado, às 19h, no Morumbi. O clássico é válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

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