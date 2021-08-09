Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos encaminha contratação de joia do Flamengo com mais de 200 gols

Atacante Arthur Manoel, de apenas 15 anos, já está integrado ao elenco do Peixe na categoria e fez gol em amistoso contra a Ferroviária neste final de semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 13:28

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 13:28

Crédito: Diário do Fla
O Santos encaminhou a contratação do atacante Arthur Manoel, de apenas 15 anos e uma das maiores promessas das categorias de base do Flamengo. O jogador não chegou a um acordo com o Flamengo para a renovação do contrato de formação e recebeu mais de seis propostas, incluindo equipes da Série A como Corinthians e São Paulo.A opção da família pelo Peixe se deu pela atenção que o clube dá para a base. Arthur Manoel deve assinar um contrato de formação nos próximos dias. Ele só poderá assinar contrato de profissional em abril de 2022, quando completará 16 anos.
Pela equipe carioca o atacante sempre foi artilheiro e marcou 210 gols pelas categorias de base do clube. O jogador já integra o Sub-15 e marcou um gols da vitória do Santos no amistoso contra a Ferroviária por 3 a 2, em Araraquara. Monitorado por clubes europeus, ele deve estrear pelo Alvinegro no Paulista da categoria que começa no final do mês.Arthur Manoel chegou ao Flamengo com 8 anos para um período de testes, se destacou e foi aprovado após dois treinos para integrar o Sub-9 de futsal. Nos primeiros quatro anos no clube, conquistou o Campeonato Carioca de 2018 contra o Fluminense, marcou dois gols e foi o destaque da competição. Ele também conquistou a Aldeia Cup contra o Corinthians, marcando o gol do título.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados