Santos é informado que deve jogar neste sábado pelo Paulistão

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

O Santos foi informado que deve jogar uma rodada pelo Campeonato Paulista ainda neste sábado (10). A competição ganhou liberação do Governo do estado de São Paulo para retomar as atividades nesta sexta-feira. O anúncio oficial deve acontecer após a coletiva do Governador, João Dória Jr, no início da tarde.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Botafogo-SP deve ser o provável rival e a partida deverá ter início após às 20 horas pelo acordo da FPF com o Ministério Público com o objetivo de evitar aglomerações. O duelo entre Santos e Botafogo-SP é válido pela nona rodada do campeonato.

Visando o duelo de volta contra o San Lorenzo, o Peixe deve jogar com uma equipe reserva. O Santos tem decisão na terça-feira em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O Alvinegro venceu o jogo de ida por 3 a 1, na Argentina e pode perder com até um gol de diferença ou 2 a 0.