Santos é informado que deve jogar neste sábado pelo Paulistão

O Santos foi informado que deve jogar uma rodada pelo Campeonato Paulista ainda neste sábado (10). A competição ganhou liberação do Governo do estado de São Paulo para retomar as atividades nesta sexta-feira. O anúncio oficial deve acontecer após a coletiva do Governador, João Dória Jr, no início da tarde.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Botafogo-SP deve ser o provável rival e a partida deverá ter início após às 20 horas pelo acordo da FPF com o Ministério Público com o objetivo de evitar aglomerações. O duelo entre Santos e Botafogo-SP é válido pela nona rodada do campeonato.
Visando o duelo de volta contra o San Lorenzo, o Peixe deve jogar com uma equipe reserva. O Santos tem decisão na terça-feira em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O Alvinegro venceu o jogo de ida por 3 a 1, na Argentina e pode perder com até um gol de diferença ou 2 a 0.
O Paulistão está interrompido desde a quinta rodada, que aconteceria na segunda quinzena de março. No período de paralisação, o Santos teria jogos contra Ponte Preta, Internacional de Limeira, Novorizontino, Corinthians, Botafogo-SP e Red Bull Bragantino.O Alvinegro está na terceira colocação do grupo D, atrás de Mirassol, e Guarani. Com cinco pontos, a equipe comandada por Ariel Holan possui dois empates, uma vitória e uma derrota na competição.