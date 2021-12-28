Santos descarta a contratação do atacante Alef Manga

O Santos descartou a contratação do atacante Alef Manga, artilheiro do Goiás na Série B, com dez gols marcados. O jogador pertence ao Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e tem valor fixado em torno de R$ 1,5 milhão.O Santos vinha tentando adequar a proposta financeira para poder exercer a compra do atacante, mas as conversas com o clube carioca não evoluíram. A diretoria da equipe de Goiânia tinha até 30 de novembro para manifestar a compra dos 50% dos direitos do atleta, mas não o fez por questões financeiras.