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futebol

Santos descarta a contratação do atacante Alef Manga

Negociação com o atacante que se destacou no Goiás não evoluiu nas últimas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 19:19

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 19:19

O Santos descartou a contratação do atacante Alef Manga, artilheiro do Goiás na Série B, com dez gols marcados. O jogador pertence ao Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e tem valor fixado em torno de R$ 1,5 milhão.O Santos vinha tentando adequar a proposta financeira para poder exercer a compra do atacante, mas as conversas com o clube carioca não evoluíram. A diretoria da equipe de Goiânia tinha até 30 de novembro para manifestar a compra dos 50% dos direitos do atleta, mas não o fez por questões financeiras.
Em alta após boa temporada, o Internacional também procurou o jogador, mas aguardava definição do treinador para o ano que vem antes dar andamento nas conversas. O Vasco é outro interessado. Ele também foi o artilheiro do Campeonato Carioca deste ano.O presidente Rueda, do Santos, falou ao Blog Soul Santista que a contratação do jogador e também de Hyoran, do Atlético e Soteldo estão descartadas.
Crédito: AlefMangafoidestaquedoGoiásnaSérieBdoCampeonatoBrasileiro(Imagem:Divulgação/Goiás

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