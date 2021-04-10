Santos completa lista A do Paulistão sem Madson, mas relaciona lateral

O Santos inscreveu os zagueiros Derick e Tim na lista A do Paulistão e chegou aos 26 nomes permitidos pelo regulamento. Com isso, o clube só poderá fazer trocar em caso de classificação para as quartas de final da competição.
O lateral-direito Madson não foi inscrito pelo clube. Ele não entrou na lista inicial por se recuperar de uma fratura na costela, mas voltou a jogar contra o San Lorenzo na última semana. O clube, no entanto, relacionou o jogador para a partida contra o Botafogo, como informado pelo jornalista Lucas Mussetti e confirmado pelo DIÁRIO.
Madson, no entanto, só poderia entrar na vaga de algum atleta lesionadodo. Sandry, que operou o joelho, está inscrito na lista B, ou seja, não pode dar lugar ao lateral.Derick foi inscrito após encaminhar a renovação contratual com o clube. O vínculo do defensor termina no final de setembro, mas o novo contrato, de cinco anos, deve ser assinado na próxima semana. Já Wellington Tim reaparece após um longo sumiço. Ele entrou no segundo tempo da final da Copa Libertadores diante do Palmeiras e depois não teve outras oportunidades.
O Peixe também inscreveu mais quatro atletas na lista B: os volantes Victor Yan e Felipe Carvalho e os meias Lucas Barbosa e Donizete Bahia. Já são 22 inscritos na lista B, que não tem limite.
Veja a lista A do Santos
Goleiros: João Paulo, John e VladimirLaterais: Pará e Felipe JonatanZagueiros: Alex, Luan Peres, Luiz Felipe, Sabino, Dercik, Tim e Wagner LeonardoVolantes: Alison, Vinícius Balieiro e Guilherme NunesMeia: Jean Mota e Anderson CearáAtacantes: Arthur Gomes, Bruno Marques, Lucas Braga, Marinho, Tailson, Soteldo, Copete, Lucas Venuto e Alexandre Tam
Veja a lista B do Santos
Goleiros: Paulo MazotiLaterais: Sandro, Mikael e PedrinhoZagueiros: Kaiky Fernandes, Robson Reis, JhonnathanVolantes: Sandry, Ivonei, Victor Yan e Felipe CarvalhoMeia: Lucas Lourenço, Kevin Malthus, Donizete Bahia e Lucas BarbosaAtacantes: Allanzinho, Ângelo, Gabriel Pirani, Fernandinho Paiva, Renyer, Kaio Jorge, Marcos Leonardo