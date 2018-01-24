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Rumo ao Japão: Thalles e Bruno Meneghel treinam juntos em Vitória

Atacantes brasileiros, que vão atuar no Japão em 2018, também passaram por exames no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 18:20

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 18:20

O atacante Thalles, que pertence ao Vasco, mas foi emprestado por um ano para o Albirex Niigata, do Japão, sempre encontrou muitos problemas ao longo de sua carreira profissional para atingir o peso ideal. Agora, fora dos planos do Cruz-Maltino para a temporada 2018, o jovem jogador, de apenas 22 anos, luta para se recuperar no esporte. E uma saída foi vir treinar em uma academia de Vitória, no Espírito Santo, com o amigo Bruno Meneghel, capixaba que atua no Changchun Yatai, time também do país asiático.
Thalles, Luiz Filipe Lacerda, Cássio Braz e Bruno Meneghel Crédito: Acervo Pessoal
Thalles, visivelmente mais magro, treinou na manhã desta quarta-feira na capital do Estado. A meta do atleta é abrir a temporada no Japão sem sofrer fisicamente.
Os jogadores Thalles e Bruno Meneghel estão sendo acompanhados de perto pelo preparador físico Luiz Filipe Lacerda, que trabalhava na Desportiva Ferroviária e deixou o clube grená no último mês.
"Estou tendo o prazer de ser o personal deles aqui no Estado. No trabalho de hoje avaliei a resistência cardiovascular dos atletas juntamente com o fisiologista Cássio Braz. Além disso, fizemos o monitoramento cardíaco de cada um para podermos realizar um trabalho mais preciso e de mais qualidade. Só tenho a agradecer aos dois por confiarem em meu trabalho", comentou Luiz Filipe Lacerda.
 

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