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Rueda assume frente das negociações e destrava renovações do Santos

Ainda sem executivo de futebol e com José Renato Quaresma afastado por complicações da Covid, o presidente Andres Rueda assumiu as conversas para as renovações do Santos...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 09:02

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 09:02
Crédito: Divulgação/ Santos FC
Ainda sem o executivo de futebol e com José Renato Quaresma, membro do CG ligado ao futebol, afastado pelas complicações da COVID, o presidente do Santos, Andres Rueda, assumiu as negociações de renovação de contrato com as promessas do clube. E o saldo foi positivo. Recentemente, o Santos anunciou as renovações do atacante Lucas Braga, do meia Gabriel Pirani e do zagueiro Jhonnathan.A negociação com Lucas Braga aconteceu de forma natural, visto que o jogador queria ficar no clube. O novo vínculo do atacante com o clube vai até 30 de abril de 2026. Ao todo, são 57 jogos no total, com nove gols marcados e cinco assistências. Na atual temporada, o atacante é o artilheiro do Santos, com cinco tentos anotados em 16 partidas.
Já com Gabriel Pirani, a negociação passou inclusive por interesse estrangeiro. Uma das sondagens que o titular do meio-campo santista recebeu foi do Vancouver Whitecaps, do Canadá. Porém, o presidente Rueda conseguiu segurar o Menino da Vila com um novo contrato até 31 de dezembro de 2025.O zagueiro Jhonnathan Wagner, cria da base do Peixe, o contrato foi estendido até 30 de abril de 2026. O acordo anterior tinha validade até setembro desta temporada. Promovido ao profissional no início da temporada de 2021, o Menino da Vila já atuou em quatro partidas na equipe principal e atualmente defende o Sub-23 do Santos FC. O garoto recebeu as primeiras oportunidades com o técnico Ariel Holan.
Agora, Andres Rueda tem outros desafios pela frente. O atacante e titular Kaio Jorge, com contrato até o final deste ano, o camisa 9 logo poderá assinar um pré-contrato com outro clube. Segundo o presidente Rueda, em coletiva de imprensa, o jogador e a família decidiram que é a hora de ir jogar na Europa, porém, o jogador não quer deixar o Santos de mãos vazias.

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