Ronicley explica motivos de saída do Rio Branco: "Deu uma esfriada"

Meia afirma que o Capa-Preta sempre foi a sua primeira opção, mas com a indefinição do clube ele acabou aceitando a proposta do Pinheiros

Publicado em 17 de julho de 2019 às 14:43

 - Atualizado há 6 anos

Meia Ronicley em ação pelo Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação

O anúncio da contratação do meia Ronicley pelo Pinheiros para a Copa Espírito Santo deixou muita gente surpresa. O atleta era esperado pelo Rio Branco, que reiniciou os treinos de pré-temporada nesta semana, porém o jogador de 38 anos acabou acertando com o time do interior.

De acordo com o atleta, a indefinição da diretoria Capa-Preta logo após o jogo com o Vasco, aliada às propostas que recebeu nos últimos dias, fizeram "esfriar" a relação do ídolo com o clube. Ronicley afirmou que o Rio Branco sempre foi a sua primeira opção, mas de "coração partido" acabou optando por outra equipe para seguir a carreira.

> Rio Branco apresenta parte do elenco para a Copa Espírito Santo

"Eu recebi três propostas, mas o Rio Branco sempre foi a minha prioridade e sempre vai ser. Mas só que eu senti que deu uma esfriada, ficou um pouco sem rumo o Rio Branco. E o Luciano tentando, tentando sozinho, e acabou atrapalhando um pouco. Aí vem as propostas e você competir com um time que tem prefeitura apoiando é difícil às vezes. Recebi o convite do Abílio, que é muito meu amigo, me lançou pro futebol em 2002, no São Mateus."

> Deputado Enivaldo dos Anjos abre mão de ser vice de futebol do Rio Branco

"Coração partido"

"Tomei essa decisão com o coração partido, porque eu não tinha intenção nenhuma de sair do Rio Branco. O contrato acabou e o Rio Branco não me deve nada. O clube fez muitas coisas por mim, como eu fiz pelo clube. Mas não há ninguém por nós jogadores, então fica difícil seguir assim, por isso procurei uma coisa melhor pra mim."

Ronicley e Richard em amistoso entre Vasco e Rio Branco, no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

