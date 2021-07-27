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Roni comemora boa atuação pelo Corinthians e exalta chegada dos reforços: 'São fundamentais'

Volante fez o primeiro gol do Timão na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, nesta segunda-feira, fora de casa. O jovem da base elogiou a contratação de Giuliano e Renato Augusto...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 22:27

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 22:27
Crédito: AssCom Dourado
O Corinthians conseguiu voltar a vencer no Brasileirão-2021 ao bater o Cuiabá, por 2 a 1, nesta segunda-feira, na Arena Pantanal. Ambos os gols foram marcados por jovens da base do clube, ao mesmo tempo em que chegam os reforços de alto nível tão sonhados pelo torcedor alvinegro neste ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Um dos gols foi marcado por Roni, filho do Terrão corintiano, que abriu o placar ainda no primeiro ao acertar um belo chute rasteiro de fora da área. Na saída de campo, o garoto elogiou a atuação de seu companheiro Adson, autor do segundo tento e se disse satisfeito com o que ele mesmo apresentou.
- Hoje foi importante, o Adson fez uma boa partida, acredito que eu também fiz uma boa partida, a gente vem treinando para evoluir, a gente está em busca de evolução, graças a deus deu tudo certo - disse o volante ao SporTV.Enquanto os jovens decidem para o Timão, o clube traz dois grandes reforços para o elenco: Giuliano e Renato Augusto, que ainda devem demorar um pouco para estrear. Para Roni, essas chegadas são essenciais para o Alvinegro.
- Esses jogadores são fundamentais, são de muita importância, importância para a gente também, pegar experiência, ver eles jogarem... - concluiu.
O Corinthians agora terá um período considerável até enfrentar o Flamengo, no próximo domingo, pela 14ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. Com a vitória, o Timão foi a 17 pontos e subiu para a 10ª colocação na tabela.

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