Ronaldo fala sobre 'decisão' contra o Sampaio Corrêa

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A terça-feira do Vitória será decisiva. Após empatar com o Confiança fora de casa, o Leão volta ao Barradão para medir forças contra o Sampaio Corrêa, time que está bem na competição.

Com a meta de se afastar do Z-4 o quanto antes, o Vitória aposta no duelo dentro de casa e o clima é de final.

Na visão do goleiro Ronaldo, o deu o recado na coletiva de imprensa e explicou que o Vitória precisa somar pontos.

‘Encaro como a partida mais difícil do campeonato. Cada jogo é uma final. A gente tem que entrar com esse pensamento. Até porque não tem nenhum time bobo no campeonato. É um campeonato de alto rendimento. Todas as equipes querem pontuar para brigar e conquistar o acesso’, conclui Ronaldo.