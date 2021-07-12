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futebol

Ronaldo fala sobre 'decisão' contra o Sampaio Corrêa

Preocupado com a colocação do Vitória, o goleiro colocou o jogo contra o Sampaio em sua prioridade no torneio...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:42

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 15:42
Crédito: Divulgação
A terça-feira do Vitória será decisiva. Após empatar com o Confiança fora de casa, o Leão volta ao Barradão para medir forças contra o Sampaio Corrêa, time que está bem na competição.
Com a meta de se afastar do Z-4 o quanto antes, o Vitória aposta no duelo dentro de casa e o clima é de final.
Na visão do goleiro Ronaldo, o deu o recado na coletiva de imprensa e explicou que o Vitória precisa somar pontos.
‘Encaro como a partida mais difícil do campeonato. Cada jogo é uma final. A gente tem que entrar com esse pensamento. Até porque não tem nenhum time bobo no campeonato. É um campeonato de alto rendimento. Todas as equipes querem pontuar para brigar e conquistar o acesso’, conclui Ronaldo.
Após 10 rodadas disputadas, o Leão aparece na 16ª colocação, com 8 pontos.

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