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Ronaldo comenta saída de Fábio: 'Fizemos um esforço muito grande para fazer uma proposta decente'

O ex-jogador, dono da SAF do Cruzeiro, detalhou, segundo ele, como foram as negociações com o goleiro, que deixou o clube depois de 17 anos...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 17:06

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:06

O Cruzeiro teve pela primeira vez a presença de Ronaldo Fenômeno no clube, desde que assumiu a SAF (Sociedade Anônima do Futebol), sendo o acionista majoritário, com 90% das cotas. Ronaldo tocou em vários temas e o que mais gerou curiosidade foi sobre a saída do goleiro Fábio do clube após 16 anos na Raposa. A equipe mineira já tinha se pronunciado em comunicado enviado à imprensa, dando sua versão para não renovar com o goleiro, que queria encerrar a carreira ficando mais um ano na equipe celeste. O Fenômeno comentou o caso e se mostrou sem arrependimentos de não ficar com o ídolo celeste no clube, pois está pensando a longo prazo, para sanar as combalidas finanças cruzeirenses. Confira no vídeo acima. A saída de Fábio do Cruzeiro pegou de surpresa o mundo do futebol na semana passada-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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