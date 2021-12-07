Rogério Ceni fala sobre decisão de escalar Luciano, destaque na vitória do São Paulo: 'Decidimos ontem'

Luciano foi o grande destaque da vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Juventude, que livrou o Tricolor do rebaixamento. No entanto, quase que o camisa 11 não começa como titular, por conta de uma lesão no punho que vinha tirando ele dos jogos. Perguntado sobre o camisa 11 na entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni falou que decidiu escalar Luciano no último domingo, quando o São Paulo encerrou a preparação para a partida.

- O Luciano nós decidimos ontem só que ele iria participar, porque ele ficou 10 dias parado e fez uma cirurgia pequena, teve a boa vontade de vir hoje e participar do jogo. Foi importante, não pelo gol, mas pela maneira como se comportou no jogo. Flutuou bastante, é um jogador que tem bastante facilidade para fazer essa ligação entre o meio-campo e o ataque. E enquanto ele tinha condições físicas, ajudou. Depois ele acabou substituído, mas ele foi importante no dia de hoje sim - disse Ceni.

- Cada um tem sua característica e compreendo. Quero agradecer, desde já, aos profissionais que trabalhei aqui nesses dias. Não é fácil viver uma situação como essa. Em 2013 passamos por uma situação de dificuldade, em 2017 também, mas saímos mais rápidos. Este ano de dificuldade serve como alerta - finalizou Ceni.