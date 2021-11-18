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Rogério Ceni destaca importância de Arboleda no São Paulo e detalha renovação de contrato do zagueiro

Treinador contou com o zagueiro após jogos do Equador nas Eliminatórias. Ceni falou sobre o processo de renovação com o zagueiro, que tem contrato até junho de 2022...
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Publicado em 

18 nov 2021 às 11:00

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 11:00

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, destacou a partida do zagueiro Arboleda, que estava com a seleção do Equador nas Eliminatórias, voltou de viagem e jogou na vitória do Tricolor sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.  Ceni analisou a partida do zagueiro e detalhou como foi o processo para ter o jogador em campo diante do Alviverde.
- A diretoria está tentando da melhor maneira. Acho que o contrato vence no meio do ano. A diretoria dentro da melhor maneira possível financeiramente e está tentando fazer ao máximo para que fique com a gente. A gente é muito favorável à permanência dele - finalizou.
A vitória contra o Palmeiras tira um pouco da pressão do São Paulo, que está na 14ª colocação, com 41 pontos. O próximo compromisso é somente na quarta-feira (24), quando enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Morumbi.

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