Rogério Ceni destaca importância de Arboleda no São Paulo e detalha renovação de contrato do zagueiro

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, destacou a partida do zagueiro Arboleda, que estava com a seleção do Equador nas Eliminatórias, voltou de viagem e jogou na vitória do Tricolor sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceni analisou a partida do zagueiro e detalhou como foi o processo para ter o jogador em campo diante do Alviverde.

- A diretoria está tentando da melhor maneira. Acho que o contrato vence no meio do ano. A diretoria dentro da melhor maneira possível financeiramente e está tentando fazer ao máximo para que fique com a gente. A gente é muito favorável à permanência dele - finalizou.