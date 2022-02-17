Róger Guedes revela conversa com Lázaro para atuar como atacante e vê o time mais leve com o 'quinteto mágico'

Um dos grandes dilemas no onze inicial do Corinthians segue sendo a posição de centroavante. Mantuan começou o ano como titular, mas não correspondeu. Jô recebeu nova chance, contudo, deixou a desejar. Dessa forma, Fernando Lázaro testou Róger Guedes na função contra o São Bernardo, e o camisa 9 foi o grande destaque da partida, marcando dois gols.> GALERIA - Róger Guedes e Willian se destacam na vitória do Timão; veja notas

Em entrevista ao programa Seleção SporTV, Róger explicou que antes da partida contra o Bernô, pediu para Lázaro escalá-lo nessa função. O camisa 9 revelou que alguns de seus companheiros acreditam que ele possa render jogando de centroavante.

- Foi a imprensa que acabou falando que eu não estava gostando de jogar ali, por uma conversa que tive com o Sylvinho. Dessa vez, foi uma conversa minha com o Fernando na semana passada, eu pedi para jogar mais perto do gol. É uma posição que venho conversando bastante, o próprio Renato (Augusto) diz que é onde tenho que jogar, que tenho uma finalização muito boa, na minha movimentação perto da área eu sei fazer os movimentos muito bem. Jogando perto de Willian, Renato, Giuliano e Paulinho, fica mais fácil, a bola chega com qualidade - comentou.

Guedes não ia às redes há sete partidas. O último gol do atacante pelo Timão havia sido no dia 25 de novembro do ano passado, na derrota corintiana por 2 a 1 contra o Ceará, pela 35ª rodada do Brasileirão de 2021.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista

O atacante não poupou elogios para o interino Fernardo Lázaro, que segundo ele, é aberto ao diálogo com os jogadores.

- Um cara sensacional no dia a dia, dá total liberdade de conversar, pergunta onde me sinto à vontade. Enquanto estiver no comando, o Fernando é meu treinador. Sabemos que o clube está procurando um novo técnico, mas ele vem bem, ganhando todos os jogos, para mim hoje é o treinador. Se vier outro, será bem recebido - ponderou

Com os dois gols marcados diante do São Bernardo, Róger Guedes chegou a nove com a camisa do Corinthians. Entre os jogadores do 'quinteto mágico' ele é o que mais vezes foi às redes. O jogador destacou a mobilidade com a qual a equipe joga quando os cinco estão em campo.

- Acho que fica um time leve na frente, no segundo tempo trocamos bastante de posição, eu vinha buscar o jogo, e o Paulinho entrava, ele tem facilidade de entrar na área. Zagueiro odeia pegar atacante que não fica parado como centroavante nato, ter a qualidade de fazer o facão dificulta a marcação deles. Renato e os outros sabem como tocar a bola, sabem como me achar no espaço - concluiu.

Além disso, com os tentos deste meio de semana o camisa 9 também assumiu a artilharia corintiana neste início de temporada, ao lado de Fábio Santos e Paulinho, que também já têm dois gols marcados em 2022.

O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é no sábado (19), às 18h30, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Paulistão.