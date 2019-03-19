Home
Rio Branco vai promover noite de autógrafos com uruguaio Loco Abreu

O torcedor que quiser tietar o craque capa-preta tem que comprar uma camisa oficial do clube. Ação acontece nesta quarta e quinta