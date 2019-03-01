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Capixabão

Rio Branco segura a pressão e o empate contra o Estrela no Kleber Andrade

Com um a menos desde o 1º tempo, o Capa-Preta de Loco Abreu ficou no empate em jogo da sexta rodada
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 mar 2019 às 01:19

Publicado em 01 de Março de 2019 às 01:19

Não chegou a ser ruim, mas a noite desta quinta-feira (28) não foi das melhores para o Rio Branco. Jogando no Kleber Andrade o Capa-Preta não saiu de um 0 a 0 diante do estrela, em partida válida pela sexta rodada do Capixabão. 
O empate ao menos garantiu matematicamente o Capa-Preta na segunda fase do Estadual. O líder Real Noroeste é a outra equipe já classificada. 
Edu Capetinha pouco produziu de perigoso diante do Estrela Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco
Muito da fraca atuação do time de Loco Abreu se deu por conta da expulsão do zagueiro Petróleo ainda no primeiro tempo de jogo. Após ficar com um jogador a menos, o Brancão se retraiu à espera de um contra-ataque, porém as chances foram poucas.
Quem de fato levou perigo foi o time do Sul do Estado.  No início da etapa complementar, Gianlucas fez linda jogada e chutou forte aos quatro minutos, mas a bola explodiu no travessão de Alan Faria. Antes disso, ainda no primeiro tempo, o goleiro capa-preta fez pelo menos duas boas intervenções.
Com o empate o Rio Branco se manteve em segundo, com 12 pontos. Já o Estrela, com sete, está em sexto. Na próxima rodada, o Capa-Preta faz o clássico contra o Serra, na próxima sexta-feira, no Robertão, às 20h15. Já o time sulista recebe o Atlético Itapemirim, no sábado, dia 9.
SEM PONTARIA
A falta de gols também se fez valer no confronto Atlético Itapemirim diante do Rio Branco-VN. Jogando no Sumaré, em Cachoeiro, as equipes não conseguiram tirar o zero do placar. 
RIO BRANCO 0 X 0 ESTRELA 
Rio Branco: Alan Faria; Sorriso (Gerson), Wesley, Petróleo e Rhamon Mexicano (Fabian); Denis Pedra, Canário, Edu Capetinha e Ronicley (Jefferson); João Paulo e Loco Abreu. Técnico: Erich Bomfim.
Estrela: Paulo Henrique; Wilson, Reinaldo, Hermenegildo e Elionay; Taison, Luan Lúcio (Dioguinho), Gian e Henrique Gonçalves; Lucas Balbino e Thiago Romulo (Matheus Costa). Técnico: Dário Lourenço.
Cartão vermelho: Petróleo (Rio Branco)
Público/renda: não divulgados
Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)
Árbitro: Davi Lacerda (FES)

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