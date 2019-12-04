Rio Branco firma nova parceria para a base e promove peneira

Base do Rio Branco-ES Crédito: Rio Branco AC

Nesta temporada o Rio Branco-ES abriu mão de participar dos estaduais Sub-15 e 17 por não ter recursos financeiros para viabilizar os projetos. Para o ano de 2020 será diferente. Pelo menos é o que garante o presidente do clube, Luciano Mendonça.

Segundo o dirigente, o Brancão firmou uma parceria com o Brisamar FC para fazer a gestão da base. O clube de Vila Velha, criado em 2005, tem um trabalho contínuo com jovens jogadores e atua no futebol de várzea.

Luciano Mendonça adianta que Antônio Carlos Lovatti, fundador do Brisamar, será o diretor da base e que o clube irá disputar todas as competições amadoras em 2020.

"Fizemos um contrato de parceria com o Brisamar para gerir o núcleo da base do Rio Branco. O Lovatti (Antônio Carlos) vai ser nomeado diretor de base do Rio Branco. As categorias do Sub-11 ao Sub-17 vão treinar no campo do Brisamar, em Vila Velha".