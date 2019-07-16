Apresentação

Rio Branco apresenta parte do elenco para a Copa Espírito Santo

Após a chegada do técnico Antônio Carlos Roy, o plantel está sendo remontado. Jogadores como Edinho e Ronicley seguem no elenco

Publicado em 16 de julho de 2019 às 15:41 - Atualizado há 6 anos

Parte do elenco do Rio Branco para a Copa Espírito Santo 2019 Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com

Demorou 16 dias, mas o torcedor capa-preta finalmente pode ver parte do time que vai disputar a Copa Espírito Santo. Depois da semana de treinos no CT China Park e o amistoso contra o Vasco, a indefinição no Rio Branco se transformou em esperança na conquista de um título que não vem desde 2016.

Após a chegada do técnico Antônio Carlos Roy, o plantel começa a ser remontado e um grupo foi apresentado de forma oficial na tarde desta segunda-feira, no Kleber Andrade, em Cariacica. Jogadores experientes que haviam sido contratados permanecem, como os meias Edinho e Ronicley, os goleiros Alan Faria e Diogo, o lateral-esquerdo Anderson Santana, os volantes Canário e Ranieri (em recuperação de lesão), além do atacante Edu Capetinha (confira a lista abaixo).

De novidades chegaram o volante Vinicinho (ex-Rio Branco VN e Desportiva), e o zagueiro Jonatha Pé de Pato (ex-São Mateus). De acordo com a diretoria, Ronicley, Edu Capetinha e o volante Canário devem se apresentar nesta terça-feira. Já o técnico Antônio Carlos Roy revelou que a equipe deve se reforçar com até seis atletas para este início de competição.

Os jogadores do Rio Branco deram voltas no campo do Kleber Andrade Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com

- Tivemos uma conversa com o Márcio e com o presidente por telefone. Hoje temos aqui bastante garotos e alguns experientes como Edinho, o Alan Faria. E dentro do que a diretoria nos passou vamos buscar entre cinco ou seis atletas para que a gente possa ter uma equipe muito forte - afirmou o treinador.

Lista de atletas do Rio Branco

Goleiros: Diogo, Alan Faria e Gideão (base)

Zagueiros: Jonatha Pé de Pato e Ramon Mexicano

Lateral: Anderson Santana

Volantes: Canário, Vinicinho e Ranieri

Meias: Edinho, Ronicley, Hicaro

Atacantes: Léo Chocolate, Paulo Henrique, Henrique e Edu

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta