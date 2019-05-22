Home
>
Futebol
>
Richarlison é o primeiro a se apresentar à Seleção para a Copa América

Richarlison é o primeiro a se apresentar à Seleção para a Copa América

No fim da manhã desta quarta-feira (22), o atacante Richarlison se apresentou ao treinador e abriu a semana de chegada dos atletas da Seleção Brasileira