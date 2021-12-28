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futebol

Rhayner troca de clube no Japão e é contratado pelo Yokohama FC

Atacante defendia o Sanfracce Hiroshima há três temporadas e assinou por um ano...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 19:04

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 19:04

O atacante Rhayner acertou a sua ida para o Yokohama FC, do Japão. Há três temporadas no Sanfrecce Hiroshima, o jogador firmou contrato de um ano com o novo clube. Feliz com a mudança de ares, Rhayner falou sobre a troca de equipe.
+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid - Estou bastante animado com a minha chegada ao Yokohama. Será uma temporada fundamental para o clube e me sinto honrado em ter sido escolhido para fazer parte do grupo que buscará ascender a equipe novamente para a elite do futebol japonês - declarou.
+ Globe Soccer Awards: Mbappé é eleito melhor do mundo, e Ronaldinho recebe premiação por carreira
Essa será a quinta temporada do atleta capixaba no Japão. Logo em sua primeira, sagrou-se campeão nacional com a camisa do Kawasaki Frontale. Com o objetivo claro de levar o Yokohama de volta a J League, Rhayner valoriza a existência de uma meta clara para ser alcançada.
- É essencial termos em mente aonde desejamos chegar. E nesse caso o alvo é claro: queremos ser campeões da J League 2 e alçar o Yokohama à divisão principal do futebol japonês - encerrou.
Crédito: RhaynerassinoucomoYokohamaFC,doJapão(Reprodução/Twitter

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