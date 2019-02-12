Home
Futebol
Órgãos do Rio de Janeiro vistoriam CT do Flamengo

Peritos realizaram durante mais de duas horas uma inspeção no Ninho do Urubu, onde um incêndio matou dez jogadores das categorias de base na sexta-feira (08)