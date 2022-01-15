Revanche? Corinthians sai na frente, mas sofre virada do Resende-RJ e é eliminado da Copinha

Maior campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians está eliminado da competição em 2022. O algoz foi o Resende, do Rio de Janeiro, em uma espécie de revanche, já que a equipe carioca havia perdido do Timão na estreia das equipes na competição, justamente em um gol marcado nos acréscimos.
O Alvinegro Paulista saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol do mesmo Matheus Araújo, que garantiu a vitória na fase de grupos, mas sofreu o empate na etapa final e a virada nos mesmso 48 minutos em que venceu o primeiro confronto. Brendon e Henrique Halls anotaram os tentos do Lobo Guará. CORINTHIANS COMEÇOU EM CIMA
O primeiro tempo foi equilibrado, mas foi o Timão que teve as primeiras chances de perigo, primeiramente com um chute fora da área de Biro, que parou no goleiro Sales, depois em uma finalização de Matheus Araújo que bateu para o gol, mas a bola foi desviada na defesa e foi para fora.
TIMÃO SAI NA FRENTE
E de tanto insistir, o Time do Povo saiu na frente, com o mesmo Matheus Araújo, que no último dia 4 de janeiro, na primeira rodada da fase de grupos, havia feito o gol da vitória corintiana contra o mesmo Resende.
E o tento dessa vez também foi anotado após passe de Guilherme Biro. O camisa 10 girou contra a marcação e acertou belo chute.
RESENDE ACORDA
Com o gol sofrido, o Resende acordou, entrou no jogo e deixou a partida mais equilibrada. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o centroavante Biscamarck parou em boa defesa do goleiro corintiano Alan Gobetti.
TIMÃO CRIA NOVAS BOAS CHANCES
Após a grande chance do Resende, a partida voltou a ter emoções no fim do primeiro tempo com duas grandes oportunidades. Primeiramente com Guilherme Biro finalizando de fora da área com perigo e obrigando Sales fazer boa defesa. Na sequência, o mesmo Biro cobrou escanteio e o zagueir o Alemão cabeceou por cima do gol.
RESENDE VOLTA MELHOR
No segundo tempo, aos 12 minutos, o Resende retornou melhor. Primeiramente, Gabriel Feth quase marcou em cabeceio após falta cobrada pelo atacante Brendon.
NÃO DEMOROU PARA OS CARIOCAS EMPATAREM
Dois minutos depois, o Resende teve um pênalti a seu favor, e com mais uma coincidência em relação ao primeiro jogo entre os dois times na Copa SP. Na ocasião há 10 dias, o garoto Kaio sofreu pênalti aos 44 minutos do segundo tempo. Agora, aos 14 minutos do segundo tempo, o mesmo garoto foi derrubado dentro da área pelo lateral Léo Maná.
Dessa vez não foi Bismarck, mas sim Brendon quem cobrou o pênalti e converteu.
CORINTHIANS PERDE CHANCES PRECIOSAS
O jogo ficou mais pegado, mas com menos chances claras após o gol de empate do Resende, muito pelo receio das duas equipes darem espaços.
Porém, quando teve oportunidade, o Corinthians as perdeu. Aos 42 minutos do segundo tempo Pedro e Matheus Araújo trocaram passes e abola sobrou para Rodrigo Varanda, que finalizou para fora.
Aos 47 mintuos, em um lance surreal, Pedro mandou para fora um chute com gol aberto, no rebote de Sales, que fez uma boa defesa em uma cabeçada de Riquelme.
RESENDE DÁ O TROCO E GARANTE CLASSIFICAÇÃO
Quando a partida parecia ir para os pênaltis, o Resende foi aguerrido e buscou a virada. Antes, Medina crzou pela direita, Gabriel Feith finalizou para a defesa de Alan Gobetti.
No escanteio, Brendon colocou na cabeça do zagueiro Henrique Halls que testou firme no canto esquerdo de Gobetti, que dessa vez não conseguiu defender.
PRÓXIMO JOGO
O Corinthians está fora da Copinha. Já o Resende enfrenta o Botafogo, em duelo ainda sem data, horário e local definido.