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Reunião deve definir volta do Mexicano no dia 24 de julho

Nesta quarta-feira haverá encontro virtual entre Federação Mexicana de Futebol e proprietários dos clubes da primeira divisão. Treinos devem voltar em duas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 16:49

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:49

Crédito: Torneio Apertura 2020 deve começar a partir do dia 24 de julho (Divulgação/Cruz Azul
O futebol mexicano deve voltar no dia 24 de julho, segundo pôde saber o portal “Record”. Nesta quarta-feira haverá uma videoconferência organizada pela Federação Mexicana de Futebol com os donos dos times da primeira divisão para definir a data do torneio Apertura 2020. Os treinamentos vão poder voltar a ser realizados um mês antes do início da competição.
No entanto, algumas reformas vão acontecer no futebol do país, como o formato da fase final do torneio para definir o campeão. Alguns times irão se classificar de forma direta para a fase de quarta de final, enquanto outras equipes irão passar por uma nova modalidade, como uma repescagem.
Outro ponto é que haverá uma redução no número de jogadores estrangeiros permitidos por jogo, de 12 para 11, mas também para jogadores mais jovens. A reunião também irá discutir a aprovação da mudança de local do Mazatlán F.C., nova franquia do Campeonato Mexicano.
A Liga de Expansión, anteriormente chamada de Ascenso MX, falida por conta de problemas financeiros, também terá participação importante na conversa com os proprietários. As regras e as equipes que irão participar do campeonato irão ser definidas.E MAIS:Em retorno da La Liga, Sevilla e Betis fazem o 'dérbi da Andaluzia'Brasileiros podem entrar na operação de troca entre Juventus e ChelseaAyala comenta sobre possível dupla entre Lautaro e Messi no BarcelonaThiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-Germain E MAIS:

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