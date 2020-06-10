Reunião deve definir volta do Mexicano no dia 24 de julho

Crédito: Torneio Apertura 2020 deve começar a partir do dia 24 de julho (Divulgação/Cruz Azul

O futebol mexicano deve voltar no dia 24 de julho, segundo pôde saber o portal “Record”. Nesta quarta-feira haverá uma videoconferência organizada pela Federação Mexicana de Futebol com os donos dos times da primeira divisão para definir a data do torneio Apertura 2020. Os treinamentos vão poder voltar a ser realizados um mês antes do início da competição.

No entanto, algumas reformas vão acontecer no futebol do país, como o formato da fase final do torneio para definir o campeão. Alguns times irão se classificar de forma direta para a fase de quarta de final, enquanto outras equipes irão passar por uma nova modalidade, como uma repescagem.

Outro ponto é que haverá uma redução no número de jogadores estrangeiros permitidos por jogo, de 12 para 11, mas também para jogadores mais jovens. A reunião também irá discutir a aprovação da mudança de local do Mazatlán F.C., nova franquia do Campeonato Mexicano.