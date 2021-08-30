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futebol

Resumo do domingo da Série D: Bahia de Feira massacra o Murici; confira outros resultados

Outro destaque da rodada foi o Caxias, que venceu fora de casa e entrou na zona de classificação...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 22:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 22:55
Crédito: Divulgação
Neste domingo chegou ao fim a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Destaques para a goleada do Bahia de Feira contra o Murici por 6 a 1. Teve também a importantíssima vitória do Caxias fora de casa contra o Rio Branco-PR por 2 a 1 e colocou o time gaúcho na zona de classificação para fase de mata-mata. Confira os outros resultados de hoje: >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGrupo 1Castanhal 1 x 1 Penarol-AMAtlético-AC 3 x 2 Ypiranga-AP
Grupo 3Treze 1 x Atlético-CE
Grupo 4Bahia de Feira 6 x 1 MuriciASA 1 x 0 JuazeirenseRetrô 0 x 0 SergipeItabaiana 3 x 1 Atlético-BA
Grupo 6Patrocinense 1 x 0 Águia Negra
Grupo 8Rio Branco-PR 1 x 2 Caxias

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