Rescisão de Cazares com o Fluminense é publicada no BID

O meia Juan Cazares não é mais jogador do Fluminense. Nesta terça-feira, a rescisão de contrato do jogador foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele pediu para ser liberado após receber proposta do Metalist, da Ucrânia. O vínculo com o Tricolor era válido até o fim de 2022.Cazares foi liberado dos treinamentos do Flu na última semana, apesar de ter se reapresentado com o restante no elenco no último dia 10. O meia chegou com status de titular, mas sofreu com a própria irregularidade e nunca se firmou. Foram 37 jogos, sendo 26 como reserva. Ele marcou um gol – contra o ex-clube Corinthians – e deu quatro assistências.