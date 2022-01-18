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Rescisão de Cazares com o Fluminense é publicada no BID

Meia chegou no pacotão de reforços na última temporada, mas não conseguiu se firmar na equipe e pediu para ser liberado...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 17:31

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 17:31

O meia Juan Cazares não é mais jogador do Fluminense. Nesta terça-feira, a rescisão de contrato do jogador foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele pediu para ser liberado após receber proposta do Metalist, da Ucrânia. O vínculo com o Tricolor era válido até o fim de 2022.Cazares foi liberado dos treinamentos do Flu na última semana, apesar de ter se reapresentado com o restante no elenco no último dia 10. O meia chegou com status de titular, mas sofreu com a própria irregularidade e nunca se firmou. Foram 37 jogos, sendo 26 como reserva. Ele marcou um gol – contra o ex-clube Corinthians – e deu quatro assistências.
Cazares se junta a Lucca na lista de jogadores que estavam na equipe e não ficam. O meia ganhou a concorrência de Nathan, uma das principais contratações do ano, além de Paulo Henrique Ganso, que volta de lesão. Jhon Arias e Gabriel Teixeira também podem atuar no setor.
Com contratações mais caras, o Fluminense já esperava algumas saídas para aliviar a folha salarial. De acordo com o presidente Mário Bittencourt, tudo já é previsto e não quer dizer que haverá mais reforços além dos que já chegaram.
Crédito: CazaresnãovestemaisacamisadoFluminenseeacertouasaída(Foto:MailsonSantana/Fluminense

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