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futebol

Renato Gaúcho continua sem data para voltar ao Grêmio

Treinador está no grupo de risco e só volta aos trabalhos com a liberação médica...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 22:21

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 22:21

Crédito: Divulgação Grêmio
Se o elenco do Grêmio ajusta cada vez mais a sua preparação para a retomada do futebol no Rio Grande do Sul, o técnico Renato Portaluppi ainda não tem data para voltar e acompanha o seu elenco à distância.E MAIS:Dados de Neymar são registrados para receber auxílio emergencialFifa anuncia novas datas de janelas de transferência para 2020-21LANCE! Espresso: Não é luxo, é convicção: o Flamengo pode gastar uma fortuna por Jorge JesusAos 58 anos e com duas cirurgias cardíacas, o treinador permanece no Rio de Janeiro e recebe diariamente um panorama da sua comissão sobre a evolução do time.
Nem mesmo a diretoria do Tricolor consegue ao certo prever a data do retorno do comandante. ‘Esse é um assunto de ordem interna e médica, estamos dependendo da liberação do seu médico e da anuência do nosso próprio corpo médico’, declarou o vice Paulo Luz.
Calendário
Assim que o futebol voltar, o Tricolor de Renato Gaúcho terá pela frente o Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. E MAIS:

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