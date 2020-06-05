Renato Gaúcho continua sem data para voltar ao Grêmio

Se o elenco do Grêmio ajusta cada vez mais a sua preparação para a retomada do futebol no Rio Grande do Sul, o técnico Renato Portaluppi ainda não tem data para voltar e acompanha o seu elenco à distância.E MAIS:Dados de Neymar são registrados para receber auxílio emergencialFifa anuncia novas datas de janelas de transferência para 2020-21LANCE! Espresso: Não é luxo, é convicção: o Flamengo pode gastar uma fortuna por Jorge JesusAos 58 anos e com duas cirurgias cardíacas, o treinador permanece no Rio de Janeiro e recebe diariamente um panorama da sua comissão sobre a evolução do time.