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Vitória em São Paulo

Renato elogia Flamengo após virada contra Palmeiras e festeja David Luiz

Comandante rubro-negro ressaltou o trabalho dos jogadores

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 06:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2021 às 06:19
Flamengo venceu o Palmeiras. Michael marcou duas vezes
Flamengo venceu o Palmeiras com gol Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Após a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Palmeiras, neste domingo (12), o técnico Renato Gaúcho, do Flamengo, ressaltou a força do grupo, que superou oito ausências para vencer no Allianz Parque.
O rubro-negro disse que as duas semanas sem jogos não foram tranquilas por conta das baixas, mas o comandante ressaltou o trabalho dos jogadores.

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"Dou meus parabéns pro grupo. Tivemos 15 dias sem jogos, mas tivemos muitos jogadores na seleção e no departamento médico. Isso atrapalhou o trabalho. Mas é o que sempre falo para o grupo. Peço que eles treinem forte porque tem espaço para todo mundo", disse ele, que completou:
"Você nunca vai me ver lamentando desfalques. Todo jogador que eu coloco em campo tem minha atenção e minha confiança. O pouco tempo que a gente tem eu procuro acertar alguns detalhes. E um dos principais detalhes foi esse. A gente tem dois tipos de marcação e eles entenderam muito bem nosso trabalho".
Além da felicidade pelo resultado, Renato não escondeu a satisfação com a contratação de David Luiz, que assinou até dezembro de 2022. O técnico aproveitou também para elogiar o sistema defensivo.
"É um jogador internacional, nível de seleção brasileira. É um jogador acima da média. Gostaria também de destacar que os zagueiros que nós temos subiram muito de produção. Todo jogador vai ser bem-vindo. Eu tenho um grupo. Quanto mais jogadores fortaleceram nosso grupo, ótimo. Mas meu grupo é muito bom. O pessoal que tem entrado tem dado conta do recado. É assim que eu gosto".

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