Renato elogia Flamengo após virada contra Palmeiras e festeja David Luiz

Flamengo venceu o Palmeiras com gol Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Após a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Palmeiras, neste domingo (12), o técnico Renato Gaúcho, do Flamengo, ressaltou a força do grupo, que superou oito ausências para vencer no Allianz Parque.

O rubro-negro disse que as duas semanas sem jogos não foram tranquilas por conta das baixas, mas o comandante ressaltou o trabalho dos jogadores.

"Dou meus parabéns pro grupo. Tivemos 15 dias sem jogos, mas tivemos muitos jogadores na seleção e no departamento médico. Isso atrapalhou o trabalho. Mas é o que sempre falo para o grupo. Peço que eles treinem forte porque tem espaço para todo mundo", disse ele, que completou:

"Você nunca vai me ver lamentando desfalques. Todo jogador que eu coloco em campo tem minha atenção e minha confiança. O pouco tempo que a gente tem eu procuro acertar alguns detalhes. E um dos principais detalhes foi esse. A gente tem dois tipos de marcação e eles entenderam muito bem nosso trabalho".

Além da felicidade pelo resultado, Renato não escondeu a satisfação com a contratação de David Luiz, que assinou até dezembro de 2022. O técnico aproveitou também para elogiar o sistema defensivo.