Pedro comemora gol em vitória, mas ressalta: 'O mais importante é o Flamengo estar vencendo'

Acabou o jejum de gols. Na tarde deste domingo, Pedro marcou o gol que colocou o Flamengo em vantagem na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Ao fim da partida, em entrevista à Fla TV, o atacante comemorou ter voltado a balançar as redes, mas ressaltou que o mais importante é o Rubro-Negro estar vencendo. > Novo reforço! Entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz- Glória a Deus. Voltando a balançar as redes, as coisas acontecem no tempo certo. Continuar trabalhando do jeito que eu venho trabalhando essa semana. Continuar focado para continuar fazendo gol. O mais importante é o Flamengo estar vencendo. > Veja a tabela do BrasileirãoVale lembrar que segundo o site "ogol", Pedro passava pela maior sequência de jogos sem balançar as redes na carreira. Depois de entrar em campo no empate do Flamengo com o Ceará por 1 a 1, no Castelão, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão, o atacante chegou havia chegado à oitava partida seguida sem balançar as redes.