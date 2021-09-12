Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pedro comemora gol em vitória, mas ressalta: 'O mais importante é o Flamengo estar vencendo'
futebol

Pedro comemora gol em vitória, mas ressalta: 'O mais importante é o Flamengo estar vencendo'

Depois do empate contra o Ceará, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão, atacante havia alcançado o maior jejum de gols da carreira...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 19:39
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Acabou o jejum de gols. Na tarde deste domingo, Pedro marcou o gol que colocou o Flamengo em vantagem na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Ao fim da partida, em entrevista à Fla TV, o atacante comemorou ter voltado a balançar as redes, mas ressaltou que o mais importante é o Rubro-Negro estar vencendo. > Novo reforço! Entenda como o Flamengo teve um final feliz com David Luiz- Glória a Deus. Voltando a balançar as redes, as coisas acontecem no tempo certo. Continuar trabalhando do jeito que eu venho trabalhando essa semana. Continuar focado para continuar fazendo gol. O mais importante é o Flamengo estar vencendo. > Veja a tabela do BrasileirãoVale lembrar que segundo o site "ogol", Pedro passava pela maior sequência de jogos sem balançar as redes na carreira. Depois de entrar em campo no empate do Flamengo com o Ceará por 1 a 1, no Castelão, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão, o atacante chegou havia chegado à oitava partida seguida sem balançar as redes.
Conforme informou o site, o maior jejum de gols de Pedro havia sido em 2017, quando ainda defendia o Fluminense. Naquela época, o centroavante passou em branco em sete partidas, entre o mês de abril e junho daquele ano.
Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O time de Renato Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Grêmio, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados