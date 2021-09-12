Abel Ferreira assume culpa e aponta falhas do Palmeiras diante do Flamengo: 'Erros primários'

Crédito: O Palmeiras de Abel Ferreira foi derrotado pelo Flamengo no Allianz Parque (Cesar Greco

Após a derrota do Palmeiras para o Flamengo pela 20ª rodada do Brasileirão, Abel Ferreira assumiu a responsabilidade pelo revés e destacou os problemas do time na partida. O treinador ressaltou a desconcentração do time no primeiro gol do adversário, que ocorreu logo depois do Alviverde abrir o placar.

ATUAÇÕES: Wesley é destaque do Palmeiras em derrota para o Flamengo

- Conseguimos criar oportunidades e fazer a bola chegar dentro da área do adversário. No primeiro tempo, só pecamos pelo erro coletivo. E eu sou o principal responsável. Sabíamos que não poderíamos baixar o foco. É um ponto crítico. Temos que olhar e melhorar - afirmou.

- Entramos bem. Planejamos ter a bola e atacar com paciência. Adversário com muita qualidade e a forma de ganhar é ficar com bola. Mas quando jogamos para vencer campeonatos, não podemos sofrer gol no segundo a seguir de marcar. Tem a ver com foco e concentração - concluiu o técnico do Verdão.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO comandante português também ressaltou a falta de eficiência do ataque do alviverde na partida e parabenizou a equipe de Renato Gaúcho pela atuação no Allianz Parque.

- Podemos discutir se foi ineficiência do Palmeiras ou eficiência defensiva do adversário. Na segunda etapa, fizeram o primeiro gol na bola parada e o terceiro em uma transição. Depois o jogo fica feito ao adversário. Assumir que erramos. Erros primários que não podemos repetir. E dar parabéns ao nosso adversário... - concluiu.

Por fim, Abel voltou a referir sobre a necessidade de ter foco em confrontos decisivos como o esse diante do Flamengo. Para ele, seu time iniciou bem os dois tempos, mas não conseguiu manter o ritmo.

- Nós queremos vencer e, quando competimos para ganhar títulos, não podemos sofrer esses gols. É um ponto bem claro de melhoria. Não pode. No segundo tempo, também entramos bem. Tivemos a bola para fazer o 2 a 1. Mas precisamos ter calma e experiência - apontou.

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