Aplicativo do Tesouro Direto é desativado; saiba como ver investimentos

No Portal do Investidor, será possível consultar a carteira, acompanhar a rentabilidade dos títulos, fazer aplicações e resgates, verificar o histórico de operações e administrar os investimentos. Quem optar pela plataforma poderá continuar usando o login do portal Gov.br.





A carteira também poderá ser acessada pelos aplicativos de bancos e corretoras habilitados a operar no Tesouro Direto, caso as instituições ofereçam essa função. As plataformas permitem realizar compras e vendas e acompanhar a rentabilidade dos investimentos.





O encerramento do aplicativo não altera os valores aplicados nem a rentabilidade dos títulos. Também não será necessária nenhuma ação por parte dos investidores.