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Investimentos

Aplicativo do Tesouro Direto é desativado; saiba como ver investimentos

Acesso será feito pelo Portal do Investidor e pelos canais das instituições financeiras habilitadas; mudança não exige resgate dos investimentos em títulos públicos

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 08:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2026 às 08:21

SÃO PAULO - O aplicativo do Tesouro Direto deixa de funcionar nesta segunda-feira (17). Os investidores poderão acessar informações sobre seus investimentos em títulos públicos pelo Portal do Investidor, e, nos casos em que a instituição financeira oferecer essa funcionalidade, pelos apps de bancos e corretoras.


Segundo o Tesouro Direto, a medida faz parte da "construção de uma nova experiência para os investidores", que será apresentada no futuro.

Site do Tesouro Direto permite conhecer opções de títulos
App do Tesouro Direto foi desativado e investidores agora poderão acessar o Portal do Investidor Shutterstock

No Portal do Investidor, será possível consultar a carteira, acompanhar a rentabilidade dos títulos, fazer aplicações e resgates, verificar o histórico de operações e administrar os investimentos. Quem optar pela plataforma poderá continuar usando o login do portal Gov.br.


A carteira também poderá ser acessada pelos aplicativos de bancos e corretoras habilitados a operar no Tesouro Direto, caso as instituições ofereçam essa função. As plataformas permitem realizar compras e vendas e acompanhar a rentabilidade dos investimentos.


O encerramento do aplicativo não altera os valores aplicados nem a rentabilidade dos títulos. Também não será necessária nenhuma ação por parte dos investidores.

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A mudança afeta quem usava o aplicativo como ferramenta para fazer operações e acompanhar os investimentos, que deverá migrar para um dos outros canais disponíveis.

Segundo dados do balanço de junho do Tesouro Direto, 35,85 milhões de investidores estão cadastrados na plataforma, dos quais 3,69 milhões tinham saldo aplicado.


O programa do Tesouro Nacional oferece títulos públicos como Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado, RendA+ e Educa+.

Tire suas dúvidas sobre o fim do aplicativo

Preciso retirar meus investimentos do Tesouro Direto?

Não. Os títulos e valores investidos permanecem os mesmos, e não é necessário realizar nenhuma ação por causa da desativação do aplicativo.


O que acontece com minha carteira?

Nada muda. Os títulos, a rentabilidade e o histórico de investimentos continuam preservados. O investidor, contudo, precisará escolher uma nova plataforma para acessar os investimentos.


Como vou acompanhar meus investimentos?

O acompanhamento poderá ser feito pelo Portal do Investidor:


  • Acesse o Portal do Investidor.
  • Faça login com sua conta Gov.br ou com suas credenciais.
  • Autorize o acesso, se solicitado.
  • Consulte sua carteira de investimentos.


Também é possível acessar o Tesouro Direto pelo aplicativo da instituição financeira na qual a conta de investimentos está cadastrada, desde que ela ofereça essa funcionalidade. Nesse caso, basta fazer login normalmente e procurar a área de investimentos.


Por que o aplicativo será desativado?

Segundo o Tesouro Direto, a medida faz parte do desenvolvimento de uma nova experiência para os investidores. O órgão informou que a novidade será apresentada futuramente, mas ainda não divulgou uma data para lançamento ou informações sobre o projeto.

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