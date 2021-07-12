Renato Augusto, Kenedy, Thiago Mendes e mais... Braz atualiza as situações de alvos do Flamengo

No pontapé inicial de uma importante semana de mata-mata de Libertadores, o Flamengo apresentou Renato Gaúcho, no início da tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. Logo depois que o novo treinador definiu o sonho realizado como "treinar a Seleção Brasileira", Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, assumiu o microfone e respondeu a perguntas dos jornalistas.

Dentre diversos temas, Braz iniciou a coletiva tratando de possíveis reforços, avisando que o Fla só irá ao mercado atrás de empréstimos (como ocorreu com Bruno Viana, cedido pelo Braga, de Portugal). O VP atualizou as situações de Renato Augusto, Kenedy e Thiago Mendes e ainda disse que conversas com outros nomes - não revelados.

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- (Sobre o) Renato Augusto a gente não avançou. O Kenedy depende da liberação do Chelsea. Em relação ao Thiago Mendes, estamos tentando a liberação lá no Lyon. O Flamengo não vai comprar nenhum jogador, pretendemos empréstimos e, se possível, sem custos financeiros. Isso nos coloca de maneira mais frágil na negociação. Tem de ter paciência. A parte financeira está alinhada, mas longe de estar com o conforto de tempos atrás.

- A gente analisa outros nomes, mas com responsabilidade e dentro das dificuldades apresentadas. O Thiago Mendes e o Kenedy já saíram na mídia, é verdade, já fizemos movimentações, mas também tem outras situações, e não vamos falar por razões óbvias - completou Braz, que confirmou que o vice-presidente de finanças, Rodrigo Tostes, fica "reticente" quanto às contas:

- O VP financeiro se coloca nessa posição, de estar muito reticente com as contas, evidente que tem uma cobrança do Landim. [...] A gente analisa com responsabilidade dentro das dificuldades apresentadas e vem tentando qualificar o elenco.

Acerca do sistema defensivo, Marcos Braz evitou falar de "determinado setor" e se mostrou impaciente com a abordagem tida por ele como repetitiva:

- Há dois anos e meio eu falo a mesma coisa aqui: Landim pede que a gente esteja atento ao mercado para montar um elenco com maior musculatura possível. Não vou falar determinado setor. Já me perguntaram 300x sobre contratação para setor A, B ou C. Se for possível e a gente tenha certeza que mudará a estatura do Flamengo, a gente vai sempre contratar.

Em relação à saída de Rogério Ceni, Braz avisou que a demissão "foi uma decisão pensada".

- Eu tenho respeito a Rogério Ceni. Posso falar que Rogério deu certo no Flamengo. Quantos treinadores passaram e não conquistaram o que ele conquistou? Foi uma decisão pensada. Tenho certeza absoluta que isso é página virada agora.