Real Noroeste vai manter time para jogo de volta contra o Iporá

Publicado em 30 de julho de 2019 às 15:47
- Atualizado há 6 anos
O Real Noroeste tem um dos confrontos mais importantes dos últimos anos nesta quarta-feira, às 15 horas. No estádio Francisco Ferreira, em Goiás, o time capixaba enfrenta o Iporá, no jogo da volta da primeira fase da Copa Verde. E para a partida decisiva, o técnico Duzinho não pretende mexer na equipe.
Já em terras goianas, após uma longa viagem, o treinador reafirmou que gostou do time que venceu o mesmo Iporá, na semana passada, no jogo de ida. Segundo Duzinho, além da vaga, ele também busca dar mais padrão e entrosamento para a equipe.
"A gente não pensa em mexer, até porque a ideia é dar mais entrosamento à equipe, ainda mais porque estaremos jogando fora de casa. Ainda bem que não perdemos nenhum jogador depois do jogo de ida. Então, a princípio, o time será mesmo."
Caso Duzinho mantenha a equipe para o jogo desta quarta-feira, o Real Noroeste entrará em campo com André Stov; Gabriel, Maílson, Josimar e Geisandro; Leandro Assis, Iuri Pimentel, Igor Santos e Felipe Linhares; Warlisson e Warlei.
Situação
Com o resultado de 1 a 0, na ida, o Real Noroeste pode até empatar o jogo desta quarta-feira, que mesmo assim avança para as oitavas de final. Ao Iporá resta apenas vencer por dois gols de vantagem.
Caso o time de Goiás devolva o placar de um gol de diferença, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.
