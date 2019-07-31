Em Goiás

Real Noroeste leva gol nos acréscimos e acaba eliminado da Copa Verde

Um gol aos 50 minutos do 2º tempo feito pelo Iporá pôs fim ao sonho do time de Águia Branca na competição

O duelo entre Iporá e Real Noroeste caminhava para a decisão por pênaltis, mas um gol aos 50 minutos do segundo tempo selou a eliminação do time capixaba da Copa Verde na tarde desta quarta-feira (31).

Como havia vencido no jogo de ida por 1 a 0, a equipe de Águia Branca tinha a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. Mas o que apresentou na partida não credenciou o Real Noroeste para seguir na competição nacional.

No primeiro tempo, a equipe merengue até fazia bom jogo, mas a expulsão do volante Iuri Pimentel, aos 34 minutos fez o time goiano aumentar a pressão. Essa, porém, só deu resultado aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante Wellington aproveitou uma boa trama ofensiva do Iporá e só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede do Real.

Em vantagem numérica e no placar, o time de Goiás seguiu em cima, mas esbarrava na bela atuação do goleiro André Stov, que com duas grandes defesas evitava o segundo gol.

Foi assim até os 49 minutos, quando o goleiro fez milagre em cobrança de falta. Na sequência do lance, porém, ele nada pode fazer. Em cobrança de escanteio, Lucão subiu alto e testou sem chances para o arqueiro merengue. Fim da linha para o Real na Copa Verde.

IPORÁ-GO 2 x 0 REAL NOROESTE

Copa Verde 2019 (1ª fase - jogo de volta)

Data: 31 de julho (quarta-feira)

Horário: 15h

Local: Francisco Ferreira (Iporá, GO)

Árbitro: Paulo Henrique Salmazio (MS)

Gols: Wellington (IPO) aos 13min e Lucão (IPO) aos 50min do 2º tempo

Cartão Vermelho: Iuri Pimentel (RNO) aos 34min do 1º tempo

Iporá: Pedro; Everton, Lucão, Samuel e Danilo; Bosco, Renato, Ronaldo e Bruno Bahia (Breno) (Jean); Otacildo e Wellington. Técnico: Guilherme Gomes.

Real Noroeste: André Stov; Gabriel, Maílson, Josimar (Alexandre Thu) e Geisandro; Leandro Assis (Iran), Iuri Pimentel, Igor Santos e Felipe Linhares; Warlisson (Gabriel Jordan)e Warlei. Técnico: Duzinho.

