Real Noroeste leva gol nos acréscimos e acaba eliminado da Copa Verde

Publicado em 31 de julho de 2019 às 20:05
- Atualizado há 6 anos
O duelo entre Iporá e Real Noroeste caminhava para a decisão por pênaltis, mas um gol aos 50 minutos do segundo tempo selou a eliminação do time capixaba da Copa Verde na tarde desta quarta-feira (31).
Como havia vencido no jogo de ida por 1 a 0, a equipe de Águia Branca tinha a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. Mas o que apresentou na partida não credenciou o Real Noroeste para seguir na competição nacional.
No primeiro tempo, a equipe merengue até fazia bom jogo, mas a expulsão do volante Iuri Pimentel, aos 34 minutos fez o time goiano aumentar a pressão. Essa, porém, só deu resultado aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante Wellington aproveitou uma boa trama ofensiva do Iporá e só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede do Real.
Em vantagem numérica e no placar, o time de Goiás seguiu em cima, mas esbarrava na bela atuação do goleiro André Stov, que com duas grandes defesas evitava o segundo gol.
Foi assim até os 49 minutos, quando o goleiro fez milagre em cobrança de falta. Na sequência do lance, porém, ele nada pode fazer. Em cobrança de escanteio, Lucão subiu alto e testou sem chances para o arqueiro merengue. Fim da linha para o Real na Copa Verde.
IPORÁ-GO 2 x 0 REAL NOROESTE
Copa Verde 2019 (1ª fase - jogo de volta)
Data: 31 de julho (quarta-feira)
Horário: 15h
Local: Francisco Ferreira (Iporá, GO)
Árbitro: Paulo Henrique Salmazio (MS)
Gols: Wellington (IPO) aos 13min e Lucão (IPO) aos 50min do 2º tempo
Cartão Vermelho: Iuri Pimentel (RNO) aos 34min do 1º tempo
Iporá: Pedro; Everton, Lucão, Samuel e Danilo; Bosco, Renato, Ronaldo e Bruno Bahia (Breno) (Jean); Otacildo e Wellington. Técnico: Guilherme Gomes.
Real Noroeste: André Stov; Gabriel, Maílson, Josimar (Alexandre Thu) e Geisandro; Leandro Assis (Iran), Iuri Pimentel, Igor Santos e Felipe Linhares; Warlisson (Gabriel Jordan)e Warlei. Técnico: Duzinho.
