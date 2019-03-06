Home
Real confirma lesão de Vinícius Jr e baixa pode ser de até dois meses

Jogador rompeu o ligamento do tornozelo e pode ficar de fora dos próximos amistosos da Seleção Brasileira e mais nove jogos do Espanhol